Giro 2023: Opgave Sivakov is een tegenvaller voor Thomas en INEOS Grenadiers

Geraint Thomas kan in zijn jacht op de eindzege in de Giro d’Italia niet meer rekenen op de steun van Pavel Sivakov. De klimmer ging vandaag nog wel van start in de zestiende etappe naar de Monte Bondone, maar gaf er onderweg de brui aan.

Sivakov was in de eerste week nog zeer belangrijk voor de ploeg en kopman Thomas. De Frans-Russische klimmer stond na tien etappes ook nog in de top-10 van het algemeen klassement, maar was in de elfde rit betrokken bij een valpartij. Bij een crash in een bocht kwamen toenmalig rozetruidrager Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov ten val. Hart kon zijn weg niet meer vervolgen, Thomas en Sivakov stapten wel weer op de fiets.

Sivakov kon wel direct een streep zetten door zijn klassementsambities, maar hoopte als luitenant in de bergen nog wel van waarde te zijn voor de ploeg. De 25-jarige coureur bleef echter last houden van zijn val en moest vandaag, in de zestiende etappe naar de Monte Bondone, al bijzonder vroeg lossen uit het peloton. Op goed 45 kilometer van de finish kneep de gehavende Sivakov in de remmen.

De opgave van Sivakov is een flinke streep door de rekening van Thomas, in zijn jacht op een eerste eindzege in de Giro d’Italia. De kopman kan in de slotweek nog wel rekenen op steun van Thymen Arensman, Laurens De Plus, Ben Swift en Salvatore Puccio. Eerder moest INEOS Grenadiers al afscheid nemen van Hart en Filippo Ganna.

Lees ook: Giro 2023: De uitvallers

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 16