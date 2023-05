Einde van een tijdperk: emotionele Mark Cavendish (38) kondigt afscheid aan

Het gerucht ging zondag al rond, maar nu is het definitief: Mark Cavendish beëindigt na dit seizoen zijn profcarrière. De 38-jarige Brit heeft geëmotioneerd zijn afscheid aangekondigd op de tweede rustdag van de Giro d’Italia, waar hij momenteel actief is.

“Ik heb toto nog toe van elke kilometer van deze wedstrijd genoten, dus het voelt als het perfecte moment om te vertellen dat dit mijn laatste Giro d’Italia is en dat 2023 mijn laatste seizoen wordt als professioneel wielrenner”, zei Cavenidsh op een persconferentie van Astana Qazaqstan, waar ook zijn vrouw en drie kinderen bij aanwezig waren.

“Wielrennen is meer dan 25 jaar lang mijn leven geweest. Ik heb een droom geleefd. De fiets heeft me de kans gegeven om de wereld te zien en ongelofelijke mensen te leren kennen. Ik ben er trots op dat ik velen van hen vrienden mag noemen. Ik hou meer van de sport dan je je kunt voorstellen en ik kan me niet voorstellen dat ik er te ver afstand van ga nemen. Dat is zeker. Wanneer je weet dat het niet voor eeuwig is, is het gemakkelijk om te genieten van elk gevoel dat deze sport te bieden heeft.”

Carrière

Cavendish werd in 2007 prof bij T-Mobile. Nadien reed hij onder meer voor HTC-Columbia, Team Sky en Deceuninck Quick-Step. In de winter van 2022 tekende hij een contract bij Astana Qazaqstan, dat zijn laatste werkgever zal worden. De Manx Missile heeft in zijn laatste seizoen nog één groot doel: hij hoopt in de komende Tour de France voor de 35ste keer een etappe te winnen. Momenteel deelt de rappe man het ritzegerecord (34 dagzeges) in de Tour met de legendarische Eddy Merckx.

Hoe dan ook kan Cav al terugkijken op een grootse wielercarrière. Op zijn palmares prijken maar liefst 161 overwinningen. Cavendish won niet alleen 34 etappes in de Tour de France, maar snelde eveneens naar zestien ritoverwinningen in de Giro d’Italia. Ook kroonde hij zich in 2011 tot wereldkampioen op de weg en in 2009 was hij de beste in Milaan-San Remo. Verder won hij onder meer drie keer de Scheldeprijs en drie etappes in de Vuelta a España.

Cavendish weet nog niet in welke wedstrijd hij afscheid zal nemen, maar de Brit heeft zich voorgenomen om de komende maanden zoveel mogelijk te genieten. “Het is makkelijker om van de wielersport te genieten, als je weet dat het niet voor altijd is.”