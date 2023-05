Giro 2023: Dit was etappe 17 naar Caorle – Dainese aan het feest in stilte voor de storm

Op woensdag 24 mei vond de zeventiende etappe in de Giro d’Italia plaats. In een vlakke etappe waren de sprinters voor de voorlaatste keer deze Ronde van Italië aan zet. WielerFlits praat je helemaal bij.

Over het parcours van de zeventiende rit in de Giro kunnen we vrij tot zeer kort zijn. Er stond namelijk geen enkele beklimming op het menu en daardoor was het een ideale dag voor de sprinters. De eerste 100 kilometer waren overigens in lichte dalende lijn. Na 197 kilometer en een technische finale mochten de sprinters zich gaan opmaken voor een strijd in de straten van Caorle.

Een vroege vlucht met onder meer de Belg Senne Leysen kon niet standhouden woensdag. Leysen probeerde dat nog, maar was kansloos tegen het jagende peloton. In de absolute finale kwam het initiatief van Team DSM. De Nederlandse ploeg zette Alberto Dainese knap af en de Italiaan maakte het zelf ook nog eens sterk af. Toch werd het bijzonder spannend, want zowel Jonathan Milan als Michael Matthews kwamen zeer dicht bij de zege.

Reacties

Na afloop waren de renners en stafleden van Team DSM natuurlijk zeer blij. Alberto Dainese sprak over een aantal moeilijke dagen in de Giro en Marius Mayrhofer en Matt Winston hadden lovende woorden voor het werk van de ploeg.

Alberto Dainese (winnaar): “In de laatste meters moest ik dan zo diep gaan. Ik zat echt op de limiet. Ik zag Jonathan (Milan, red.) komen, maar ik kon mijn fiets niet meer zo goed gooien naar de meet. Ik was echt kapot. Het is heel mooi om zo te winnen. De laatste vijf dagen was ik ook vrij ziek en had ik last van mijn maag en ademhaling. Vandaag was de eerste dag dat ik me terug oké voelde.” (Flashinterview)

Matt Winston (ploegleider Team DSM): "Iedereen stelt zich altijd vragen over het feit dat we met twee sprinters naar de Giro zijn gekomen. Wij hebben ons gefocust op goed teamwork en het bouwen aan de ploeg. Marius deed veel sprints en nu deed hij het perfect in functie van Alberto." (Eurosport)

Michael Matthews (derde): "Het was spannend. Ik houd van een technische finale. (…) Ik strandde uiteindelijk op het podium nadat ik mijn eigen sprint kon rijden. Tegen pure sprinters is het altijd moeilijk. We zaten goed in positie en gingen er wel voor. De ploeg positioneerde me perfect, daarna was het aan mij. Het was alleen niet genoeg." (Eurosport)

Geraint Thomas (roze trui): "Dat wordt leuk (Thomas viert in de rit van donderdag zijn 37ste verjaardag, red.), hopelijk wordt het een mooie dag. Er is nog veel werk te doen voor zondag, dus laten we eerst morgen maar eens afwachten." (Flashinterview)

João Almeida (tweede in klassement): "Het podium in Rome zou perfect zijn, welke plaats het ook is. Maar ik ga wel alles geven. We zullen zien hoe het loopt. Om eerlijk te zijn heeft Geraint Thomas nog maar vier renners rond zich, zij zullen het volgens mij rustig aanpakken. Zijn ploeg heeft veel pech gehad. Het initiatief zal de komende dagen dus waarschijnlijk van ons of Jumbo-Visma komen." (Eurosport)

“Het podium in Rome zou perfect zijn, welke plaats het ook is. Maar ik ga wel alles geven. We zullen zien hoe het loopt. Om eerlijk te zijn heeft Geraint Thomas nog maar vier renners rond zich, zij zullen het volgens mij rustig aanpakken. Zijn ploeg heeft veel pech gehad. Het initiatief zal de komende dagen dus waarschijnlijk van ons of Jumbo-Visma komen.” (Eurosport) Marc Reef (ploegleider Jumbo-Visma): “We kijken al vooruit naar de komende zware dagen. We zijn als een van de weinige teams nog helemaal compleet. Dat gaat zeker in ons voordeel werken. INEOS Grenadiers moet de koers gaan controleren. Zij zijn nog maar met vijf renners. Misschien dat we dat overwicht in een rit als die van morgen kunnen uitbuiten.” (Ploegsite)

Bijzonderheden

Op voorhand was Arne Marit een van de schaduwfavorieten voor de zege in Caorle. De Belgische sprinter zat ook zeer goed gepositioneerd, maar kreeg in de laatste rechte lijn te maken met materiaalpech. Na afloop was Marit zeer emotioneel: “Alles ging perfect vandaag. Ik voelde mij de hele dag goed en ik had de benen om te winnen… (…) Ik voelde de power in mijn benen op 250 meter van de finish en voelde dat ik voor het eerst een rit in een grote ronde kon winnen. Dit is fucking… Ik heb er echt geen woorden voor.”

De dag van morgen

