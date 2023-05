Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 18 naar Val di Zoldo – Steile tweetrapsraket in de finale

In de achttiende etappe van de Giro d’Italia rijden de renners weer terug de Dolomieten in en krijgen de coureurs nog maar eens een zware bergrit voorgeschoteld. In de slotfase wacht een steile tweetrapsraket. Zien we opnieuw strijd tussen de klassementsmannen? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Dat grote rondes niet de snelste weg nemen naar hun eindbestemming, mag bekend zijn. Uit etappes zoals die van donderdag blijkt dat maar weer eens. De coureurs rijden weer terug de Dolomieten in en eindigen maar een kilometer of tachtig oostelijker dan waar ze twee dagen geleden waren. De achttiende etappe is weer een zware bergrit in de Dolomieten, ditmaal met aankomst bergop op de Val di Zoldo, waar de Giro pas voor de tweede keer in de geschiedenis overheen rijdt.

Vanuit de provincie Treviso rijden de renners donderdag landinwaarts via de pittige beklimming van de Passo della Crosetta (13,5 km aan 7,1%) de provincie Belluno binnen. Die provincie zal niet meteen een belletje doen rinkelen, tenzij we beginnen over Florencia, Talamini en De Lorenzo. Grote Nederlandse ijsfamilies die vanuit Belluno naar Nederland zijn gekomen.

In de provincie Belluno krijgen de benen van de renners, op de beklimming van de Pieve d’Alpago (3,6 km aan 5,4%) na, een beetje rust voor weer een zware finale. Daarin wacht eerst een klim van eerste categorie, de Forcella Cibiana (9,5 km aan 7,9%), die de renners naar 1.530 meter hoogte brengt. Op de top van de Forcella Cibiana is het nog 25 kilometer naar de finish, en wachten er nog twee gecategoriseerde beklimmingen.

In de absolute finale wacht namelijk nog een tweetrapsraket. Eerst is er de loeisteile beklimming naar Coi (5,8 km aan 9,7%), met stijgingspercentages van tegen de 20%, waarna twee dalende kilometers volgen naar de slotklim Val di Zoldo. Deze klim is slechts 2,7 kilometer aan 6,4%, maar heeft net als Coi een tweede categorie-plakkaat op zich gekregen. De steilste strook van de Val di Zoldo is 10% op twee kilometer van de meet.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: Tussen 16.55 en 17.35 uur

Afstand: 161 kilometer

Favorieten

De Giro d’Italia nadert zijn ontknoping. De wielerliefhebber werd de voorbije weken wel danig op de proef gesteld. Het was bijzonder lang wachten op vuurwerk tussen de klassementsrenners. In de eerste bergritten was het nog voorzichtigheid troef, maar afgelopen dinsdag – op weg naar de Monte Bondone – gingen alle remmen los. Op de slotklim werd het kaf van het koren gescheiden en vielen de maskers af. Na het optrekken van de sportieve kruitdampen bleken Geraint Thomas en João Almeida de grote winnaars, Primož Roglič moest dan weer een eerste tik incasseren.

Het kan in deze Ronde van Italië echter nog alle kanten op, met de eerste drie renners in het algemeen klassement (Thomas, Almeida en Roglič) nog binnen de halve minuut. Het is in rit achttien naar Val di Zoldo dan ook vooral uitkijken naar de strijd tussen de klassementsmannen, maar dat wil niet zeggen dat de mannen voor het klassement ook zullen strijden om de ritzege. Een vroege ontsnapping – met daarin enkele sterke klimmers – heeft zeker kans van slagen.

Waarom? Jumbo-Visma zal donderdag de kat wellicht meer uit de boom kijken, nadat de ploeg in de rit naar de Monte Bondone – na een hele dag op kop te hebben gereden – op een counter liep van UAE Emirates en INEOS Grenadiers. De Nederlandse formatie heeft zijn lesje ongetwijfeld wel geleerd en zal wellicht wachten op de etappe van vrijdag naar Tre Cime di Lavaredo. Ook INEOS Grenadiers heeft geen interesse om een hele dag op kop te beuken, in de wetenschap dat kopman Geraint Thomas al in de roze trui rijdt en ze nog maar met vijf renners in koers zijn. Consolideren zal de Britse ploeg zeker gaan doen, maar alles op alles zetten voor een eventuele ritzege?

Dan blijven de mannen van UAE Emirates over. De kopman van de ploeg, João Almeida, liet op de Monte Bondone zien dat hij dit jaar een serieuze kanshebber is op de eindzege. De Portugees staat op slechts achttien seconden van het roze en zal donderdag ongetwijfeld iets proberen in de lastige finale naar Val di Zoldo. Je moet het ijzer immers smeden als het heet is, maar dat kan eventueel ook in de achtergrond. Almeida heeft zijn ritzege immers al binnen en zal nu vooral denken aan tijdswinst in het klassement, en die felbegeerde roze trui. Bovendien zal hij de ploeg niet willen oproken voor de zo belangrijke rit van vrijdag.

Andere renners die er nu nog goed voorstaan in het klassement – denk aan Damiano Caruso, ‘klassementsontdekking’ Eddie Dunbar en Lennard Kämna – zullen vooral bezig zijn met consolideren. Een ritzege is mooi meegenomen, dat staat buiten kijf, maar Thomas, Almeida en in iets mindere mate Roglič steken er momenteel toch bovenuit. In een man- tegen mangevecht zullen de Caruso’s en Kämna’s van deze wereld waarschijnlijk het onderspit delven. Thymen Arensman en Laurens De Plus, die ook nog hoog staan in het klassement, zullen zich dan weer opofferen in dienst van Thomas, mocht dit nodig zijn.

Nee, voor de ritzege kijken we vooral naar sterke klimmers die al wat verder staan in het klassement. Een belangrijke kanttekening: de meeste potentiële rittenkapers staan nog altijd vrij dicht in de stand en zullen dus niet zoveel ruimte krijgen van de klassementsploegen. Een renner die eventueel wel op een vrijgeleide kan rekenen, is Jack Haig. De Australiër staat op bijna elf minuten (10:58) van rozetruidrager Thomas en is dus niet direct een gevaar voor de eidnzege. Haig zal, gezien zijn kwaliteiten, zeker geen kwartier mogen uitlopen, maar een goede Haig heeft ook aan een paar minuten genoeg om uit de greep te blijven.

Haig begon nog met klassementsambities aan deze Giro, maar een valpartij aan het einde van de tweede week gooide roet in het eten. De renner van Bahrain Victorious moest even wat gas terugnemen, maar lijkt inmiddels weer aan de beterende hand. In de rit naar de Monte Bondone zat hij al mee in de vlucht en was hij zeker een van de sterkste klimmers, maar had Jumbo-Visma andere plannen. Heeft hij in de rit naar Val di Zoldo meer geluk?

EF Education-EasyPost heeft, mocht de rit uitdraaien op een strijd op twee fronten, twee serieuze kanshebbers in de gelederen. De focus van Ben Healy zal in de laatste bergritten vooral liggen op het behouden van de bergtrui, maar dit kan natuurlijk altijd hand in hand gaan met de jacht op een tweede ritoverwinning. Healy is in deze Giro bezig aan een soort ontdekkingstocht als pure klimmer, maar in de achttiende etappe komen de renners niet boven de 1.600 meter. Bovendien zijn de beklimmingen niet al te lang, maal wel erg steil. Dit speelt de Ier in de kaart, of voelt Healy nu toch de inspanningen van de voorbije weken en maanden?

Het moet misschien wel van Jefferson Cepeda komen. De Ecudoraan was in de dertiende etappe naar Crans-Montana al dicht bij een ritzege, maar moest toen na een spannende en heetgebakerde strijd met Einer Rubio en met name Thibaut Pinot genoegen nemen met de derde plaats. Er volgen nog twee kansen voor Cepeda, te beginnen met de rit naar Val di Zoldo. Afgelopen dinsdag, in de rit naar de Monte Bondone, kwam de Ecuadoraan binnen op bijna veertig minuten van de eerste renners in de koers. Heeft Cepeda in die etappe bewust lopen sparen voor wat nog komt? Of is de koek op bij de 24-jarige klimmer?

Ook voor Thibaut Pinot begint de tijd te dringen. De Fransman wist zich de voorbije weken al een paar keer te onderscheiden, en heeft al voor genoeg vuurwerk gezorgd in de bergen, maar staat nog wel met lege handen. Donderdag zal hij alles op alles zetten om alsnog een etappe te winnen in deze Giro. In een vlucht is de renner van Groupama-FDJ altijd een renner om rekening mee te houden, maar zal hij ook de ruimte krijgen van INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE Emirates? Pinot staat immers nog altijd maar op goed zeven minuten in het klassement, wat misschien wel funest is voor zijn vluchtambities.

Pinot is niet de enige sterke klimmer die nog redelijk dicht staat in het algemeen klassement. Einer Rubio, Santiago Buitrago, Ilan Van Wilder… Ze staan net als de Fransman nog binnen de acht minuten van Thomas, en zullen dus niet zomaar een vrijgeleide krijgen op weg naar Val di Zoldo. Deze renners hoeven alleen niet per se mee te sluipen in een vroege vlucht. Ze kunnen in de finale eventueel ook eerder aanvallen, zo anticiperen op eventuele versnellingen van de toppers en op deze manier de etappe winnen. Dit is zeker geen sinecure, maar ook zeker niet onmogelijk.

Andere renners die vanuit een vroege vlucht kunnen toeslaan, zijn Filippo Zana (Jayco AlUla) en Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën). Zana is bezig aan een sterke Giro en de Italiaanse kampioen maakte dinsdag nog indruk in de bergrit naar de Monte Bondone. Zana was de laatste overlever van de vroege vlucht en maakte zich, nadat hij was ingerekend, nog nuttig met een fikse kopbeurt voor zijn kopman Eddie Dunbar. Zana moet donderdag misschien wel bij Dunbar blijven, die inmiddels is opgeklommen naar de vijfde plaats, maar krijgt wellicht ook wel de vrijheid om nog een (laatste) keer op jacht te gaan naar een ritzege.

Tot slot noteren we de namen van Warren Barguil (Arkéa-Samsic), de onvermoeibare Derek Gee en Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan) en Carlos Verona (Movistar). En krijgt Jay Vine zo laat in de Giro nog de vrijheid om zijn ding te doen? Of moet hij kopman Almeida zo lang mogelijk bijstaan?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jack Haig

*** Filippo Zana, Thibaut Pinot

** Ben Healy, Ilan Van Wilder, Einer Rubio

* Santiago Buitrago, João Almeida, Geraint Thomas, Primož Roglič

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers en rugnummers

Weer en TV

In startplaats Oderzo schijnt donderdag de zon en is het rond het middaguur een graad of 25. In de daaropvolgende koersuren blijft het overwegend droog, al is het wel bewolkt. Er kan af en toe nog wel een lokale bui vallen, maar zo erg als eerder in deze Giro zal het niet worden. In Val di Zoldo is het warm en vrij vochtig.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Donderdag begint de uitzending om 12.00 uur.