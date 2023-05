Giro 2023: Alberto Dainese verslaat Jonathan Milan in Caorle, Thomas behoudt roze trui

De zeventiende etappe van de Giro d’Italia is woensdag gewonnen door Alberto Dainese. Na een vlakke etappe van 197 kilometer, die midden in een loodzware slotweek was geplaatst, was de Italiaan van Team DSM de beste in de massasprint in de straten van Caorle. Hij bleef Jonathan Milan en Michael Matthews nipt voor. Pech was er voor Arne Marit, die kettingproblemen had toen hij wilde aanzetten. De roze trui blijft van Geraint Thomas.

Met Geraint Thomas opnieuw in de roze trui ging het peloton van start in Pergine Valsugana. Een massasprint stond in de sterren geschreven, al deden vier vroege vluchters een dappere poging om die te voorkomen. Een van die aanvallers was de Belg Senne Leysen van Alpecin-Deceuninck.

Leysen reed samen met Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) en Charlie Quarterman (Corratec-Selle Italia) weg in de openingsfase. Davide Gabburo probeerde nog de sprong te maken, maar de Italiaan van Green Project-Bardiani CSF Faizane belandde in de chasse patate en waaide terug in het peloton, waar de sprintersploegen het heft in handen namen.

Sprintersploegen slaan handen ineen

Het waren Bahrain Victorious, Team DSM, Astana Qazaqstan, Movistar en UAE Emirates die allemaal een mannetje bij staken op kop. Die teams lieten de voorsprong nooit veel groter dan drie minuten worden. Heel veel gebeurde er verder niet in de openingsuren, al stonden locals Andrea Pasqualon en Marco Frigo nog even stil bij hun fanclubs.

Ook de tussensprint in Rosà was nog interessant, want in het peloton won paarse trui Jonathan Milan de sprint om de vijfde plek. Hij bleef de verrassende nummer twee Derek Gee, die voor het eerst ook mee sprintte bij een tussensprint, voor. Ondertussen bleef het verschil met de vier koplopers schommelen rond de twee minuten.

Senne Leysen geeft niet zomaar op

Ruim 30 kilometer voor de meet dook het verschil tussen de koplopers en het peloton onder de minuut. Niet veel later kregen de sprintersploegen Leysen en co in het vizier, waardoor de 27-jarige Belg besloot nog een versnelling te plaatsen. Hij reed zijn medevluchters uit het wiel en liep uit naar een minuut voorsprong.

De eenzame strijd van Leysen tegen het peloton was een ongelijke. Terwijl de sprinters hun treintjes op de rails zetten in de soms bochtige finale richting Caorle, werd hij onder de boog van de vijf kilometer in de kraag gevat. Roze trui Thomas werd uitstekend naar de laatste drie kilometer geloodst door Salvatore Puccio en Ben Swift, waarna alle ogen op de sprinters gericht konden worden.

Minimale verschillen aan de finish

Enkele haakse bochten zorgden er vervolgens voor dat het peloton op een lint getrokken werd. Jonathan Milan koos daar voor het wiel van Pascal Ackermann, terwijl Jayco AlUla en Team DSM vooral het heft in handen namen op kop van het peloton. Alberto Dainese werd uitstekend uitgeleid, maar zijn lead-out werd overvleugeld door die van Michael Matthews.

De Australiër ging van ver aan en werd nog overvleugeld door Dainese en Milan. Het was een close call tussen beide Italianen op de streep, maar bestudering van de fotofinish liet duidelijk zien dat Dainese de snelste was. Het verschil met Milan was echter minimaal, terwijl ook Matthews dichtbij was op de derde plaats. De grote afwezige was Mark Cavendish, die zonder lead-out nergens te bekennen was in de laatste twee kilometer.