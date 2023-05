Giro 2023: Jonathan Milan is al bijna zeker van de paarse puntentrui

Als Jonathan Milan zondag de finish haalt van de slotetappe van de Giro d’Italia in Rome, dan mag hij daar de puntentrui in ontvangst nemen. De kans dat de Italiaanse sprinter van Bahrain Victorious nog ingehaald wordt in het puntenklassement, is nihil. Zijn grootste concurrent Derek Gee heeft nu 94 punten achterstand.

Met nog vier etappes te gaan heeft Milan 215 punten verzameld in de strijd om de Maglia Ciclamino. Gee volgt met 121 punten en Pascal Ackermann met 95 punten. Als we gaan tellen, dan zijn er in totaal nog 141 punten te verdienen de komende etappes. Naast Gee en Ackermann zijn – op papier – alleen Michael Matthews (93), Toms Skujins (79) en Nico Denz (77) nog in staat om Milan in te halen.

Dat betekent dat een van hen alle aankomende etappes én de tussensprints in de ritten-in-lijn moet winnen. Een bijna onmogelijke opgave, in de wetenschap dat er nog twee bergetappes en een loodzware klimtijdrit op het programma staan.

Mochten Milan en Gee donderdag geen punten scoren, dan kan de Italiaan zich vrijdag al ‘verzekeren’ van de paarse trui. Dat kan al gebeuren bij de tussensprint van de etappe naar Tre Cime di Lavaredo, en anders aan de finish.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten puntenklassement – Puncheurs tegen sprinters

Hoeveel punten zijn er nog te verdienen?

Etappe 18: 12 punten (eerste tussensprint) + 25 punten (finish) = maximaal 37 punten

Etappe 19: 12 punten (eerste tussensprint) + 15 punten (finish) = maximaal 27 punten

Etappe 20: 15 punten (finish) = maximaal 15 punten

Etappe 21: 12 punten (eerste tussensprint) + 50 punten (finish) = maximaal 62 punten