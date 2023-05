Arne Marit emotioneel na pech in sprint: “Ik had de benen om hier te winnen”

Arne Marit passeerde emotioneel de finish van de zeventiende etappe in de Giro d’Italia in Caorle. De Belgische sprinter van Intermarché-Circus-Wanty zag zijn sprintdroom in rook opgaan door kettingproblemen. “Ik heb twee weken gestreden in de bergen om hier te komen en vandaag ging alles perfect… Ik heb hier geen woorden voor”, aldus Marit tegen Eurosport.

Marit overleefde de rit naar Caorle en zat goed geplaatst in de laatste kilometer, maar een goede uitslag zat er niet in voor hem. De tranen stonden hem nader dan het lachen. “Het was een grote strijd om hier te komen. Ik heb hier twee weken voor gestreden in de bergen en had mijn gedachte op deze etappe gericht. Alles ging perfect vandaag. Ik voelde mij de hele dag goed en ik had de benen om te winnen…”, begint hij.

Wat ging er dan mis voor Marit? “Ik nam de binnenkant van de laatste bocht en dat ging goed. Daardoor zat ik op de vijfde plek op het moment dat Alberto Dainese aanging. Ik voelde de power in mijn benen op 250 meter van de finish en voelde dat ik voor het eerst een rit in een grote ronde kon winnen. Dit is fucking… Ik heb er echt geen woorden voor”, baalt hij. “Toen ik mijn sprint aan ging, viel mijn ketting eraf. Ik viel nog bijna over mijn stuur, maar gelukkig bleef ik recht. Ik had graag gewonnen hier, maar ja…”

Marit strandde uiteindelijk op de twaalfde plaats en zag zijn ploegmaat Niccolò Bonifazio nog naar de vierde plaats sprinten, achter ritwinnaar Alberto Dainese.

Lees ook: Giro 2023: Alberto Dainese verslaat Jonathan Milan in Caorle, Thomas behoudt roze trui