Giro 2023: Dit was etappe 16 naar Monte Bondone – Eindelijk vuurwerk en verschillen bij de toppers

Op dinsdag 23 mei vond de zestiende etappe in de Giro d’Italia plaats. De slotweek begon met een zware bergrit naar de Monte Bondone, waarin de favorieten elkaar tot het uiterste dwongen. WielerFlits praat je helemaal bij.

De zestiende etappe was 203 kilometer lang en voerde de renners over liefst vijf beklimmingen. Dit waren de Passo di Santa Barbara (12,7 km aan 8,3%), Passo Bordala (4,5 km aan 6,7%), Matassone (11,4 km 5,6%), Serrada (17,7 km aan 5,5%) en tot slot de Monte Bondone (21,4 km aan 6,7%).

Onder meer Aurélien Paret-Peintre en Jack Haig zaten in de vlucht van de dag, maar zij strandden op de slotklim. Jumbo-Visma, Groupama-FDJ en UAE Emirates zorgden ervoor dat het een strijd tussen de klassementsrenners werd. Roze trui Bruno Armirail was al gelost toen João Almeida de aanval opende. Alleen Geraint Thomas, Primož Roglič, Sepp Kuss en Eddie Dunbar konden volgen. Thomas zag dat Roglič problemen had en versnelde ook. Samen met Almeida pakte hij 25 seconden op de Sloveen. Thomas heroverde het roze, maar zag de ritzege gaan naar Almeida.

Reacties

João Almeida (winnaar): “Ik voelde mij goed en nam het risico om ervoor te gaan. Want als je het niet probeert, dan zul je het nooit weten. Ik heb het geprobeerd en het is gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Ik zal altijd voor meer gaan. Als ik mij goed voel, dan zal ik aanvallen, maar als ik dat niet doe, ben ik misschien niet zo goed. Ik zal in ieder geval strijden tot het einde en alles geven.” (flashinterview)

"Ik had graag de rit gewonnen, maar we moesten wel blijven rijden. Ik kon me geen kat- en muisspel veroorloven, met Roglič achter ons. Almeida won helaas de sprint, maar het is wel mooi om weer het roze te dragen en tijd te pakken. Almeida heeft laten zien hoe sterk hij is. Ook zijn ploeg is erg sterk, maar dat is geen verrassing." (flashinterview)

"Dit is niet waar we op gerekend hadden. Sepp Kuss deed geweldig werk. Zonder hem was het gat een beetje groter geweest, al kon Primož Roglič ook nog wel sterke laatste kilometer rijden. Dat we de schade zo beperken met Primož en Sepp is goed." (Eurosport)

"Zoals ik al zei ben ik nog aan het herstellen, maar het gaat okay, huh. Ik ben blij. Natuurlijk had ik graag op honderd procent willen zijn. Maar ik ben er nog steeds, dus ben ik blij." (Algemeen Dagblad)

"Een vierde plek is nog geen overwinning en er is nog wel een verschil met de beste renners in deze Giro, maar het was wel een zeer goede dag. Het kopmanschap heb ik altijd al gewild, om een kans te krijgen in een grote ronde als de Giro. Ik voel het vertrouwen van de ploeg en we hebben echt ontzettend hard gewerkt om hier goed te zijn." (Eurosport)

“Een vierde plek is nog geen overwinning en er is nog wel een verschil met de beste renners in deze Giro, maar het was wel een zeer goede dag. Het kopmanschap heb ik altijd al gewild, om een kans te krijgen in een grote ronde als de Giro. Ik voel het vertrouwen van de ploeg en we hebben echt ontzettend hard gewerkt om hier goed te zijn.” (Eurosport) Ilan Van Wilder (zesde): “Op het moment dat UAE Emirates versnelde met Vine en Ulissi wist ik dat ik moest lossen en tempo moest rijden. Dat heb ik de afgelopen twee seizoenen geleerd en dat werkt heel goed. Ik kon mijn inspanning dan doortrekken tot na de finish.” (Het Nieuwsblad)

Bijzonderheden

Het zat er in de finale een beetje aan te komen dat Primož Roglič moest lossen in de favorietengroep. Zijn meesterknecht Sepp Kuss leek zich al wat in te houden en Roglič zelf oogde ook niet zo explosief zoals hij vaak wel is. João Almeida schoot meerdere pijlen af en was de terechte ritwinnaar. Geraint Thomas zag op zijn beurt dat Roglič het moeilijk had en versnelde op het steilste deel van de Monte Bondone. Dat bleek beslissend. Het was vanaf dat moment Almeida en Thomas tegen de Sloveen.

Met nog twee loodzware bergetappes te gaan, is het gat nu 29 seconden tussen de roze trui van Thomas en Roglič. Almeida staat daar nog tussen, op 18 seconden van de leider, die wel weer een ploeggenoot (Pavel Sivakov) zag opgeven. Thomas zal het in de laatste vijf etappes moeten doen met Thymen Arensman, Laurens De Plus, Ben Swift en Salvatore Puccio.

Uitvallers

Etappe 16

De dag van morgen

