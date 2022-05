Giro 2022: Drone Hopper-Androni Giocattoli met Tesfatsion, Sepúlveda en Cepeda

Drone Hopper-Androni Giocattoli rekent de komende weken in de Giro d’Italia onder meer op de snelle Eritreeër Natnael Tesfatsion en de Ecuadoraanse klimmer Jefferson Alexander Cepeda. Deze twee renners krijgen ongetwijfeld de ruimte om te jagen op ritzeges, net als de Argentijn Eduardo Sepúlveda.

Drone Hopper-Androni Giocattoli, de ploeg van de excentrieke manager Gianni Savio, heeft ook dit jaar weer een wildcard ontvangen voor de eerste grote ronde van het seizoen. De formatie hoopt het vertrouwen van organisator RCS Sport terug te betalen en zal in zijn thuisronde dus op jacht gaan naar een ritzege. Met renners als Tesfatsion, Cepeda en Sepúlveda lijkt dit zeker geen onmogelijke missie.

De 22-jarige Tesfatsion is uitstekend begonnen aan het seizoen. Zo kroonde de Eritreeër zich in februari tot eindwinnaar van de Tour du Rwanda, maar Tesfatsion liet zich ook op een hoger niveau zien. Zo werd hij vierde in de GP Industria, negende in de Settimana Internazionale Coppi en Bartali en ook in de voorbije Tour of the Alps wist hij zich te presenteren aan het grote wielerpubliek.

De uit Ecuador afkomstige Cepeda werd onlangs nog tweede in de Giro di Sicilia en zal als pure klimmer graag willen schitteren in de zwaardere bergetappes. De ervaren Argentijn Sepúlveda schreef vorige maand nog de koninginnenrit in de Ronde van Turkije op zijn naam. In het eindklassement eindigde de oud-renner van Movistar als derde.

Mattia Bais, de jonge Oekraïner Andrii Ponomar, Simone Ravanelli, Filippo Tagliani en Edoardo Zardini vervolledigen de Giro-selectie van Drone Hopper-Androni Giocattoli. De 105e editie van de Giro begint vrijdag in Hongarije met een etappe van net geen tweehonderd kilometer van Boedapest naar Visegrád. In onze voorbeschouwing lees je alles over de openingsrit.

Geen Restrepo

Opvallend is de afwezigheid van Jhonatan Restrepo. De Colombiaan is al enkele jaren een van de sterkhouders bij de ploeg van Savio, maar de 27-jarige renner kan door een knieblessure niet meedoen aan de Italiaanse ronde. “Vorig jaar was ik er niet bij vanwege corona, nu gooit een knieblessure roet in het eten. Ik kende een zeer goede voorbereiding op de Giro, ik heb alles gedaan om klaar te zijn en ik voelde me ook goed… Maar dit hoort er nu eenmaal bij”, laat Restrepo weten via Twitter.