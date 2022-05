Giro 2022: Voorbeschouwing etappe 1 naar Visegrád

De Ronde van Italië gaat beginnen! La Grande Partenza vindt dit jaar weliswaar plaats buiten de Italiaanse landsgrenzen, in Hongarije, maar de finale van de eerste etappe voelt gelijk Giro-achtig aan. De finish ligt namelijk op een ongeveer vijf kilometer lange helling, die we ook zomaar in Piëmonte, Calabrië of Toscane tegen zouden kunnen komen. Wie mag zich bovenop deze heuvel in het roze hullen? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De eerste grote ronde van 2022 begint met een rit in lijn van 195 kilometer tussen Boedapest en Visegrád. Vanaf de start trekt het peloton over de vlaktes ten noorden van de Hongaarse hoofdstad richting de grens van Slowakije. In totaal kent de etappe 900 hoogtemeters.

Onderweg passeren de renners de rivier de Donau en zijn er twee tussensprints gelegen op 120 kilometer en 28 kilometer van de finish. In de finale van deze etappe ligt het zwaartepunt. Vlak voordat de renners arriveren bij finishplaats Visegrád zal de weg namelijk over 5,5 kilometer aan 4,2% gaan oplopen. Het steilste gedeelte van de slotklim is op anderhalve kilometer voor de finish en loopt aan 8% omhoog. De streep is op de top van deze klim getrokken bij de citadel van Viségrad in het oude stadscentrum.

Op de laatste vijf kilometer na is deze etappe bijna vlak te noemen. De kans is groot dat een explosieve klimmer of puncheur de eerste roze trui van deze Giro d’Italia bemachtigt. De aankomst past namelijk bij renners die over de kwaliteit beschikken om bergop nog een sterk eindschot te hebben. Positionering is ook uiterst belangrijk, want op de slotklim is het veel draaien en keren. Zo liggen in de laatste kilometer nog zes, soms flauwe, bochten. Kort voor de finish ligt nog een chicane, dus het is oppassen voor eventuele botsingen.

Mathieu van der Poel ziet deze openingsrit als uitgelezen kans om de eerste Maglia Rosa uitgereikt te krijgen, maar hij zal het niet in de schoot geworpen krijgen.

De finishplaats heeft een Italiaanse achtergrond. De plaatsnaam betekent in het Slavisch namelijk Hoge Burcht. In de Romeinse tijd is het leisteen, waarin later de burcht is gebouwd, gebruikt als verdedigingswerk door de Romeinen. De finishlijn zal dichtbij het strategisch gelegen kasteel zijn.

De plaats is bekend van de Visegrádgroep, dit was een alliantie van de vier Centraal-Europese landen; Tsjechië, Polen, Slowakije en natuurlijk Hongarije. In 1991 werd het verbond, dat integratie met Europa als doel had, ingeroepen. In 2004 werden deze landen officieel lid van de Europese Unie.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.40 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 195 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Székesfehérvár: tussen 14.15 en 14.25 uur

Tussensprint Esztergom: tussen 16.20 en 16.40 uur

Favorieten

Sterke sprinters, snelle klimmers, pure puncheurs… Het kan wel eens bont gezelschap worden, dat vrijdag om de overwinning gaat strijden in Visegrád. Het tussenin-karakter van de slotklim – geen ellenlange col, maar ook geen klein hupje; geen steile stroken, maar ook niet louter vals plat – maakt het moeilijk om te bepalen welk type renner hier boven zal komen drijven. Over één man hoeven we echter niet te twijfelen: Mathieu van der Poel. De Nederlander is na zijn rugblessure weer helemaal terug en moet deze helling perfect aankunnen. Bovendien zal hij zijn zinnen hebben gezet op het roze, en als MVDP ergens zijn zinnen op zet…

In de Tour de France van vorig jaar ging Van der Poel vol voor de gele trui, als eerbetoon aan zijn opa Poulidor (1936-2019), die het legendarische tricot nooit droeg. Zijn opzet lukte, op dag twee. Na een tegenvallende eerste rit, sloeg de renner van Alpecin-Fenix zijn slag op Mûr de Bretagne. Die heuvel is wel een stukje zwaarder dan de klim naar Viségrad, wat betekent dat er nu meer renners om de zege mee kunnen doen. Caleb Ewan is mogelijk een van die renners. Vorig jaar liet de Australiër in Milaan-San Remo, op de Poggio, zien dit soort werk aan te kunnen.

Richting Viségrad loopt het weliswaar iets langer en steiler omhoog dan op de Poggio, maar we moeten dat verschil ook weer niet overdrijven. Bovendien was de tegenstand in La Primavera over het algemeen sterker en leek Ewan destijds ook nog wel wat overschot te hebben. Daarnaast hoeft er ditmaal niet of nauwelijks geklommen te worden in aanloop naar de klim, wat in de kaart van de echte sprinters speelt. Arnaud Démare, dit jaar nog tiende in Milaan-San Remo, moet dus ook niet bij voorbaat afgeschreven worden.

Dat gezegd hebbende, heeft iemand als Biniam Girmay toch een streepje voor op deze aankomst. De 22-jarige renner uit Eritrea verbaasde dit voorjaar met een vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic en winst in Gent-Wevelgem, nadat hij in januari al de Trofeo Alcúdia op zijn naam schreef. Dat deed hij door de massasprint te winnen. Enkele maanden eerder, aan het einde van het seizoen 2021, liet hij zich ook al veelvuldig zien, met name in Frankrijk. Daar toonde de renner van Intermarché-Wanty-Gobert dat hij heuvels goed verteert én een sterke sprint heeft, precies de combinatie van kwaliteiten die hij nu ook nodig zal hebben.

In de Giro zal Girmay mentaal ook weer helemaal fris zijn, nadat hij enkele weken doorbracht in zijn thuisland Eritrea. Uit Eritrea komt overigens nog een deelnemer aan deze Ronde van Italië. Bij Drone Hopper-Androni Giocatteli rijdt namelijk Natnael Tesfatsion, die zelfs kans maakt op ritwinst op de openingsdag, zij het misschien wat minder dan zijn bekendere landgenoot. De 22-jarige Tesfatsion stond dit jaar al vaak bij de eersten op het uitslagenblad. Vaak was dat na een wedstrijd waarvan het parcours gelijkenissen vertoonde met de route van vrijdag.

Bijna twintig jaar ouder dan Tesfatsion is de 42-jarige Alejandro Valverde. Maar dat is aan weinig te merken, want Bala is weer bezig aan een uitstekend seizoen. Hij werd al tweede in Strade Bianche en de Waalse Pijl, waarna hij ook nog als als zevende over de streep kwam in Luik-Bastenaken-Luik. Bovendien heeft hij alweer drie zeges mogen bijschrijven in 2022. Hoewel Valverde misschien wat aan snelheid heeft ingeboet en zeker niet meer onverslaanbaar meer is, blijft hij een gevaarlijke klant op aankomsten als deze.

Dat geldt ook voor Pello Bilbao, die dit jaar twee keer wist te winnen. Twee keer was dat in de sprint van een best grote groep. In zowel de Ronde van het Baskenland als de Tour of the Alps was het een keer raak, maar ook los daarvan eindigde de Bask nog meermaals bij de eersten. In deze eerste Giro-rit zal Bilbao zich dus ook zeker in de debatten mengen. Een andere klassementsrenner die dat ongetwijfeld gaat doen, is João Almeida. De Portugees sprint wel vaker mee op dergelijke aankomsten, en geregeld met succes. De Ronde van Polen en Ronde van Luxemburg van vorig jaar vormen daar bijvoorbeeld het bewijs van.

Ook enkele van de overige klassementsrenners kunnen hier meedingen om de prijzen. We denken dan bijvoorbeeld aan Richard Carapaz (won in de Giro van 2019 al eens in Frascati, op een enigszins vergelijkbare aankomst) en Wilco Kelderman. Die laatste werd op de eerdergenoemde Mûr de Bretagne vierde en doet vaker mee van voren bij een finish heuvelop, al blijft winnen lastig. Onlangs kwam de Nederlander ook nog ten val in Luik-Bastenaken-Luik, maar daarbij liep hij geen breuken op.

Magnus Cort brak in Tirreno-Adriatico wel iets, zijn sleutelbeen. In de Giro keert hij terug in het peloton. Normaal gesproken zou deze aankomst spek naar zijn bek moeten zijn, maar nu is hij toch wat een vraagteken. Zelf verwacht Cort pas later in de ronde op zijn best te zijn, maar schrijf hem voor de zekerheid toch maar op. Wie zich de Vuelta van vorig jaar nog herinnert, weet dat er aan klasse geen gebrek is bij de Deen.

Diego Ulissi is ook iemand die zich al meermaals bewezen heeft. Onlangs nog, in de GP Industria. In deze eendaagse ging hij er met de winst vandoor. De Giro is bovendien het favoriete jachtterrein van Ulissi. Elf jaar geleden, in 2011, pakte de Italiaan er zijn eerste ritzege en in de jaren nadien voegde hij daar nog zeven aan toe. Krikt hij het totaal nu op tot negen?

Concurrentie zal voor Ulissi ook komen uit het eigen kamp. We noemden Almeida al, maar UAE Emirates heeft tevens Alessandro Covi, die dit voorjaar indruk maakte. Hij pakte bijvoorbeeld uit op een punchaankomst in de Ruta del Sol. Andere Italiaanse outsiders zijn er ook nog genoeg: Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), Simone Consonni (Cofidis) en Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) en Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) behoren tot deze groep. Die laatste liet in de Giro di Sicilia nog zien sterk én snel te zijn met twee derde plaatsen.

Tot slot, nog twee niet-Italiaanse outsiders, die echter wél een thuiskoers rijden: Attila Valter (Groupama-FDJ) en Erik Fetter (EOLO-Kometa). Beide Hongaren zullen tot op het bot gemotiveerd zijn om hier te schitteren.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Biniam Girmay, Alejandro Valverde

** Caleb Ewan, João Almeida, Pello Bilbao

* Filippo Fiorelli, Diego Ulissi, Richard Carapaz, Arnaud Démare

Giro 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt vrijdag wisselvallig weer in Hongarije. De zon schijnt naar verwachting acht uur, maar vooral tijdens de middaguren – toch net de uren dat er gefietst wordt – is een enkele bui mogelijk. De neerslagkans bedraagt 50%, dus het wordt afwachten of de renners daadwerkelijk met een nat wegdek te maken krijgen. De temperatuur is prima en ligt in Boedapest rond 24 graden. In finishplaats Visegrád is het een graad of 18. Er staat over het algemeen niet meer dan een zwakke zuidoostenwind.

Eurosport heeft in Nederland en Vlaanderen de exclusieve uitzendrechten van de Giro d’Italia in handen. Elke etappe van de Italiaanse ronde is van start tot finish te volgen op Eurosport 1 of via Eurosport Player.