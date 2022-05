Giro 2022: Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel in speciaal olijfgroen tenue

Zoek deze Giro d’Italia niet naar Mathieu van der Poel het donkerblauwe tenue van Alpecin-Fenix. Het Belgische ProTeam heeft speciaal voor de Italiaanse ronde een nieuw truitje ontworpen. De kleur is het best te omschrijven als olijfgroen.

De nieuwe outfit is niet zonder reden. Het is een promotie-actie van co-sponsor Fenix, dat een nieuw type wandbekleding heeft gelanceerd: X-KIN. Daarom rijdt Alpecin-Fenix de komende weken met ‘X-KIN by FENIX’ op de borst rond. De kleur heet officieel ‘Verde Comodoro’.

Volgens Alpecin-Fenix betreft het een tenuewijziging die alleen gebruikt zal worden tijdens de Giro d’Italia. In het restant van de koersen dit seizoen al gereden worden in het herkenbare donkerblauw.

EF Education-EasyPost en Intermarché-Wanty-Gobert

Alpecin-Fenix is niet de enige ploeg die met een ander tenue start in de Giro d’Italia. EF Education-EasyPost zal logischerwijs niet in het roze starten, maar in een voornamelijk zwart tenue met enkele roze en groene accenten.

Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg van kopman Biniam Girmay, heeft een kleine aanpassing gedaan aan het tricot. Om de Italiaanse sponsor Farnese Vini, dat ook eigenaar is van Vini Zabù, extra in het zonnetje te zetten is een blauwe band gezet midden op het tenue.