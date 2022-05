Giro 2022: EF Education-EasyPost kiest opnieuw voor ander tenue

EF Education-EasyPost rijdt in de Giro d’Italia opnieuw met een ander tenue. Het Amerikaanse team koerst normaliter in het roze, maar omdat de leiderstrui in de Giro ook roze is, kiest EF voor een ander tenue. Het gaat dit jaar om een zwart truitje met roze en groene accenten.

Het is niet voor het eerst dat EF Education-EasyPost in een ander tenue verschijnt in de Giro d’Italia. Vorig jaar reed het WorldTeam in een zwart tenue met heel veel andere kleuren die verwezen naar landvlaggen, terwijl het opvallende ‘eendenshirt’ van twee jaar geleden bij veel liefhebbers nog is blijven hangen.

New kit, who disā€™ šŸ‘Œ

šŸ‘Œ

The Maglia Rosa of #Giroditalia is so iconic so weā€™ve switched out our traditional pink colours. This limited edition kit will be available on @rapha soon!

Maybe youā€™ll see us in Pink at the Giro šŸ‘€šŸ‘• pic.twitter.com/WaI41TAOKe

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) May 4, 2022