Gesink en Teunissen over Vuelta in Nederland: “Tour missen was zuur, maar dit is misschien net zo vet”

Interview

De Ronde van Spanje begint dit jaar in Utrecht. Voor de Nederlandse renners een speciale afspraak, al is het niet voor het eerst. Voor Robert Gesink is dit namelijk al de vierde keer. Mike Teunissen beleeft het dit jaar voor het eerst. Beide Jumbo-Visma-renners stonden de pers te woord in een online Zoom-meeting, waarbij ook WielerFlits aanwezig was. Daarbij legden ze vooral uit wat voor speciaal gevoel het bij hen oproept.

Het went nooit

Gesink begint in deze Vuelta a España 2022 aan de 21ste grote ronde van zijn carrière. Bijna een op de vijf daarvan startte hij in Nederland. “Het is bijzonder om een start mee te maken in het land waar je geboren en getogen bent. In 2009 begon de Vuelta in Assen en in 2010 (Rotterdam, red.) en 2015 (ook toen in Utrecht, red.) startte de Tour de France ook in Nederland. Zeker aan die laatste twee bewaar ik misschien wel de beste herinneringen die ik van de grote rondes heb. In beide Tours zette ik mijn beste resultaten neer.” Datzelfde geldt trouwens voor die Vuelta in 2009, waarin Gesink heel lang meedeed voor het podium.

Het blijft dus speciaal, ondanks dat de ervaren klimmer al jaren in Andorra woont. “Het is toch de taal die ik thuis heel de dag met mijn gezin spreek. Het is ook de plek waar je gevormd bent en er terugkomt om Kerstmis te vieren. Ik zie het daarom zeker als een start in eigen land, ook omdat je hier de meeste erkenning en aandacht krijgt. Al is het tot nu toe rustig. We zitten in hetzelfde hotel als in de Tour 2015. In mijn optiek was er in de aanloop naar die start toe, al veel meer lawaai om ons heen. Natuurlijk, mijn rol was toen ook heel anders, ondanks dat het een jaar was waarin niet zo heel veel meer van mij verwacht werd.”

Gesink tijdens het Grand Départ in 2010 - foto: Cor Vos Gesink genoot zichtbaar van de sfeer in Utrecht, zeven jaar geleden - foto: Cor Vos

“Hoe dat op de dag zelf is, zullen we pas tijdens de ploegentijdrit merken”, gaat hij verder. “Wat ik me van 2015 herinner, was die tijdrit: één grote haag van geluid en superveel enthousiasme. Een klein beetje meer nog, omdat we voor de enige Nederlandse ploeg reden. Ik kijk daarom ook nu uit de start van vrijdag. Dat is overigens meteen al een groot doel voor onze ploeg. We hebben een aantal sterke motoren voor de ploegentijdrit, een stuk of vier à vijf. We hebben woensdag een goede, laatste test gedaan. Dat zag er goed uit. We hebben de samenstelling bepaald van wie waar rijdt. Iedereen weet nu wat zijn taak is.”

Teunissen ziet voordelen

Teunissen begint dus voor het eerst aan een grote ronde in eigen land. Daar kijkt hij logischerwijs enorm naar uit. Of hij er harder van gaat fietsen, vroegen we ons af. “Nóg harder?”, kaatst hij lachend terug. “Zonder gekheid: ik vind het echt heel mooi. Het is een beetje een aparte gewaarwording. Ik reed in een half uurtje naar Utrecht toe en dan ineens ben je bij een grote ronde-start. Donderdag hebben we ook een ronde gefietst met z’n allen en dat is toch bijzonder. In deze regio kom ik tijdens mijn trainingen ook weleens. Het is heel grappig en ook apart om te bedenken dat je op dezelfde wegen een grote ronde begint.”

“Alle starts die er in Nederland geweest zijn, waren wel enorm vet!”, vindt de Limburger, die komende winter overstapt naar Intermarché-Wanty-Gobert. “Het publiek was toen echt een smaakmaker, de Nederlanders waren echt in groten getale aanwezig. Ik hoop en verwacht ook dat dit de komende dagen zo gaat zijn. Als je dan als Nederlander – in déze ploeg – daar dan tussen mag rijden, dat is wel super gaaf! Ik moet zeggen: er was natuurlijk teleurstelling dat ik de Tour de France niet reed. Maar ik wist dat deze start het alternatief was. Dat is toch eigenlijk wel bijna net zo vet als het rijden van de Tour. Ik ben zelfs een tikje zenuwachtig.”

Na de ploegentijdrit van vrijdag, wachten er zaterdag en zondag ritten in lijn van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht en van en naar Breda. “Het helpt mee dat we in die regio’s bekend zijn. Al heb je tegenwoordig VeloViewer, Google Streetview en alles, waarmee ploegen zich heel goed kunnen voorbereiden. Iedere bocht en iedere steen kan bijna geen verrassing meer zijn, omdat je die altijd wel ergens kunt achterhalen. Maar Sam Oomen en ik kennen de wegen goed, dus dat kan een extra voordeel opleveren. Al zijn het wel twee vlakke ritten. Maar als we er een slaatje uit kunnen slaan, gaan we dat zeker niet laten.”

Een Nederlander in het rood?

Over die ploegentijdrit en de start in Nederland: Jumbo-Visma heeft een ploeg die normaal meedoet voor winst en dus de eerste leiderstrui. Voor een Nederlander, wellicht? “Daar is nog niet over gesproken, maar dat zal nog komen”, vertelt Gesink. “Je moet sowieso een van de sterkste van de ploeg zijn, wil je als eerste over de streep komen. Als Sam, Mike of ik daar als een dood vogeltje in het laatste wiel zit, waardeert de rest het niet als je er dan nog even voorbij speert. Al zei Primož woensdag wel: ‘Dit zou echt een mooie voor jou zijn’. Allemaal leuk en aardig, maar de intensieve training van eerder op die dag kon ik nog goed voelen.”

Gesink wil er niet te veel over nadenken. “Het gaat vooral om Primož en zijn klassement. Dat is het belangrijkste, waardoor je met minimaal vijf man naar de streep moet. In een ploegentijdrit kan het soms net zo zijn dat je net uitkomt in een verkeerde bocht, of net daarvoor een lange beurt moet dan zodat je niet met twee naast elkaar door diezelfde bocht gaat. Als dat het geval is, kan dat betekenen dat de ploegentijdrit dan voor jou gedaan is. We weten pas morgen tijdens de inspanning hoe we dat echt invullen. We hebben een heel goed team en we kunnen in de ploegentijdrit echt voor het hoogst haalbare gaan.”

Teunissen kreeg dezelfde vraag toegespeeld. “Ik vind dat wel mooi, want dan ga je er dus eigenlijk vanuit dat we gaan winnen”, grijnst hij. “Er zijn hier meerdere sterke teams, maar ik denk wel dat we nog een afspraak over de eerste rode trui maken. Ik houd me daar alleen ver buiten, want ik vind dat de koers eerst nog maar eens moet plaatsvinden. Als je het over dit soort afspraken hebt in plaats van wie wanneer welke beurt doet of welke signalen we afspreken, dan gaat er iets niet goed. Dat laatste is namelijk veel belangrijker. En als je 60 tot 65 kilometer per uur op de finish afrijdt, ga dan maar eens sprinten voor die eerste trui…”

Over de vorm van Primož Roglič Gesink: “Het doel is duidelijk. Ik was er de laatste drie keer bij toen Primož erin slaagde de rode leiderstrui naar Madrid te brengen en dat zou ik graag een vierde keer doen. Op mij komt hij nu in ieder geval heel relaxed over. Hij lijkt op de Primož die ik de laatste drie jaar heb gezien in de Vuelta. Hij lacht veel en lijkt in goede vorm te zijn. Een renner van zijn niveau – met alles wat hij in de laatste jaren heeft laten zien – zal alleen naar een koers als deze gaan als hij denkt dat hij iets heel speciaals kan doen.” Teunissen: “Eventjes geleden bleek het de goede kant op te gaan. We kunnen ons opmaken voor een mooie strijd waarin we gaan vechten voor het klassement. Daardoor blijven we bij het originele plan. Hij maakt in ieder geval een goede indruk op mij. Het is dezelfde Primož die ik gewend ben. Een tikkie stoïcijns, ze maken hem de pis niet lauw. Maar voor de rest is-ie echt in vorm. Hij oogt superscherp en ik heb het gevoel dat hij er klaar voor is. We zullen de ritten in het Baskenland even moeten afwachten, maar we hebben daar vertrouwen in.” Over hun eigen rol Gesink: “Met Sepp Kuss en Sam hebben we heel sterke mannen die Primož bergop kunnen ondersteunen. Chris Harper is er op het laatste moment nog bijgekomen. Hij reed in de Vuelta a Burgos bergop ook gewoon goed. Mijn rol zal weer dezelfde zijn als de rest van het jaar. Natuurlijk, als er een grote groep bergop overblijft dan is het wel de bedoeling dat ik daar nog bij ben. Maar in de Nederlandse ritten zal het ook zo zijn dat ik op het vlakke – richting bepaalde key moments in de etappe – mijn werk doe.” Teunissen: “Ik heb een hoogtestage in Tignes gedaan en daarna de Ronde van Polen. Mijn vorm was echt goed. Na mijn bruiloft heb ik ook nog twee weken goed kunnen trainen en nu zit ik hier. Ik voel me goed en ik ben er klaar voor.” De laatste dagen word ik doodgegooid met mensen die vragen of jij voor het puntenklassement gaat, met het oog op hun pooltjes. Zeg het maar: moeten ze je nemen, of niet?

“Jarenlang rijd ik grote rondes en vragen ze nooit iets. En nu in één keer kennen ze me weer, zullen we maar zeggen”, grapt hij. “Al die mensen kan ik een beetje in het ongewisse laten. Natuurlijk, als er kansen komen ben ik niet de moeilijkste om ze te grijpen.” “Maar we moeten niet vergeten dat we hier zijn om te proberen de Vuelta te winnen. Ik heb daarin een belangrijke rol in de bijzonder veel nerveuze etappes. Dat is het belangrijkste. Ik kan moeilijk Primož een beetje uit de hectiek houden en daarna nog voor een achtste plek gaan sprinten. Dat is helemaal niet de bedoeling en dat wil ik ook niet. Het belangrijkste is dat ik Primož help en niet aan eigen succes denk. Maar je weet natuurlijk nooit wat voor kansen je krijgt.”