Primoz Roglic over twijfels voor de Vuelta: “Ik ben hier omdat ik er klaar voor ben”

Interview

Pas afgelopen weekend hakte Jumbo-Visma de knoop door: kopman Primož Roglič kan starten in de Vuelta a España 2022. De Sloveen moest in de Tour de France opgeven, nadat hij bij een val in de kasseinrit naar verluidt twee ruggenwervels brak. Het gaat intussen veel beter met hem en hij trekt dan ook met voorzichtige ambities naar Spanje. “Dat ik bij een volgende eindzege mede-recordhouder ben, is iets speciaals. Ik hoop daarop”, vertelt hij ogenschijnlijk ontspannen in een Zoom-meeting waarbij WielerFlits aanwezig was.

Dat de Sloveen klaar is voor de Ronde van Spanje, mag een klein wonder heten. Merijn Zeeman achtte die kans bij zijn opgave in Frankrijk namelijk klein, al gaf hij mee dat Roglič een meester is in het omgaan met teleurstellingen. “Je moet altijd accepteren hoe het is”, vertelt hij daarover. “Je analyseert dan waarom bepaalde zaken gebeurd zijn, of waarom niet. Het belangrijkste is om in beweging te blijven; gefocust blijven op dat wat komt en niet op dat wat geweest is. Daar heb je toch geen vat op, maar wel op wat eraan komt. Alles draait namelijk om de volgende wedstrijd. Nu ben ik hier en vrijdag start een nieuwe koers.”

De hamvraag die uiteraard meteen gesteld werd, is hoe Roglič zich intussen voelt. “Ik voel me nu absoluut een stuk beter dan wat het geweest is”, lacht hij. “Ik ben hersteld. Heel soms voel ik nog wel wat pijntjes zo links en rechts. Hoe dat zich in de koers vertolkt, gaan we zien. Ik ben hier en ik ben hier alleen omdat ik er klaar voor ben. De komende weken moet blijken wat ik kan uitrichten. De ploegentijdrit van vrijdag is meteen belangrijk, omdat je er meteen tijd kunt verliezen. Voor het klassement is het direct een belangrijke afspraak. In de dagen erna is het vooral zaak om er goed in te komen. De zware ritten zijn pas in Spanje.”

Vrijdag wacht dus meteen een ploegentijdrit van ruim 23 kilometer. ’s Ochtends zal Jumbo-Visma de route verkennen. “Het parcours is dan pas gesloten”, legt de kopman uit. “Het is in ieder geval een mooie uitdaging. Het is een andere start dan we gewend zijn. Maar als ik naar onze ploeg kijk, hebben we alle elementen aan boord om er een goede tijd neer te zetten. Of ik een ploegentijdrit leuk vindt?”, lacht hij opnieuw. “Het is een speciale discipline. Ik vind het zeker mooi om te doen. Het is iets anders. Je levert de prestatie als gehele ploeg. Je moet zo samenwerken dat je iedereen in zijn kracht laat. Daardoor vind ik het leuk.”

Kansen op de eindzege

Bij de bookmakers is de Sloveen ondanks zijn gebrekkige voorbereiding, torenhoog favoriet. Gevolgd door… Remco Evenepoel. “Als ik eerlijk ben, denk ik niet aan mijn concurrenten. Ik kijk vooral naar mezelf. Uiteindelijk komt het er toch op aan hoe ik me voel en hoe de koers verloopt. Daar moet ik mee bezig zijn. Iedereen start vrijdag op nul. Iedere favoriet heeft dezelfde kansen. Remco moet zichzelf in een grote ronde alleen nog wel bewijzen. Hij heeft al laten zien dat hij een supersterke renner is, supersnel ook op verschillende terreinen. Laten we hopen op een mooie Vuelta, een spectaculaire voor het publiek om naar te kijken.”