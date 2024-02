woensdag 28 februari 2024 om 15:42

Geraint Thomas noemt uitspraken Lefevere over Alaphilippe ‘waanzinnig’ en ‘raar’

Geraint Thomas heeft zich in zijn eigen podcast uitgelaten over de ontstane situatie rondom Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe. De ploegbaas van Soudal Quick-Step zei dat de prestaties van de Fransman tegenvielen wegens ’te veel feesten en te veel alcohol’, ook zou zijn vrouw Marion Rousse een rol spelen. Inmiddels heeft Lefevere spijt betuigd, maar toch voelt Thomas zich genoodzaakt om te reageren op die ‘waanzinnige’ uitspraken.

Naast de uitspraken van Lefevere over feesten en alcohol zou Alaphilippe ook onder de ‘sloef’ van zijn vrouw zitten. In de dagen die volgden ontstond veel ophef. Zo reageerde Marion Rousse, echtgenote van JuJu, scherp op de kritiek van de Vlaamse directeur. En daarop nam dan weer de vrouw van Philippe Gilbert het woord, die voor Lefevere in de bres sprong. Voor het Openingsweekend trok de ploegbaas het boetekleed aan. “Als ik zie wat het veroorzaakt heeft, dat was zeker niet de bedoeling”, zei hij.

Geraint Thomas was verbaasd over de uitspraken. “Het was waanzinnig. Eerlijk gezegd heb ik veel respect voor Patrick en wat hij in al die jaren heeft gedaan met Quick-Step. Een ongelooflijk team met resultaten en een bepaalde koerswijze. Daarom heb ik veel respect voor hem”, aldus de INEOS-kopman. “Maar die uitbarsting was raar.”

“Voor een ploegbaas met zo’n lange geschiedenis, en iemand die veel respect heeft… Dat hij zo de kluts kwijtraakt. Dat is bijna gestoord. Met Sam Bennett had hij dit ook al en nu met Alaphilippe”, herinnert Thomas zich. “Als renner voel ik mee met die jongens. Ik ken Sam goed, maar niet zo goed als Julian. Maar dit is te gek. Deze situatie moet niet in het openbaar besproken worden. Wat hij er ook over denkt, handel het af achter gesloten deuren.”