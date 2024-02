donderdag 22 februari 2024 om 19:09

Lefevere heeft spijt van woorden over Alaphilippe: “Als ik zie wat het heeft veroorzaakt, was dat niet de bedoeling”

Patrick Lefevere heeft op het persmoment voor Omloop het Nieuwsblad nog eens uitgebreid gereageerd (eerder deed hij dat ook al) op zijn uitspraken over Julian Alaphilippe en over de sores die daarop volgde. Voor de camera van VTM geeft de teambaas toe dat hij misschien fout zat. “Als ik zie wat het veroorzaakt heeft, dat was zeker niet de bedoeling”, is hij schuldbewust.

Lefevere deed zijn veelbesproken uitspraken in een dubbelinterview met José De Cauwer. Zo zei de ploegbaas van de Wolfpack onder andere dat de tegenvallende prestaties van tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe het gevolg zijn van ’te veel feesten en te veel alcohol’. Bovendien zou Alaphilippe onder de ‘sloef’ van zijn vrouw zitten. In de dagen die volgden ontstond er veel ophef. Zo reageerde Marion Rousse, echtgenote van de Franse veelwinnaar, scherp op de kritiek van de Vlaamse directeur. En daarop nam dan weer de vrouw van Philippe Gilbert het woord, die voor Lefevere in de bres sprong.

De teambaas reageerde tijdens het persmoment in aanloop naar het Openingsweekend op de ontstane ophef. Volgens Lefevere was het niet de bedoeling om zijn kopman te schofferen: “Het was een interview van twee á drie uur en die passage was twee minuten.” De zakenman geeft eerder in het interview al aan spijt te hebben van zijn uitspraken. “Spijt? Als ik zie wat het veroorzaakt heeft, ja. Want het was zeker niet de bedoeling. Het is ook niet dat we al drie flessen wijn gedronken hadden, hoogstens twee of drie glazen.”

Volgens Lefevere hebben Alaphillipe en hij eind 2022 geëvalueerd. “Klasse alleen volstaat niet meer, er moet ook hard gewerkt worden. Vroeger had je geen kleppers als Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar”, zou de conclusie van dat gesprek zijn geweest volgens de directeur. De Franse puncheur zou voor afgelopen winter nogmaals aan Lefevere hebben beloofd om hard te gaan werken. “Geef me nog één winter. Dan ga ik bewijzen dat ik terug op niveau kan komen. Als dat niet zo is dan moet ik mijn eigen conclusies nemen”, zo gaf de renner aan volgens zijn ploegbaas.

Over het verwijt naar mevrouw Marion Rousse, geeft Lefevere aan wellicht de verkeerde formulering te hebben gebruikt. “Onder de sloef wil zeggen dat zij hem kort houdt. Dat is goed geweest voor hem, maar af en toe is dat ook heel belastend. Maar ik heb niets speciaals over hen gezegd. Integendeel, op dat moment was het misschien goed dat zij er was. Maar het is zoals altijd verkeerd begrepen”, lacht de Vlaming. Volgens de ploegbaas is het relletje uitgesproken. “Ik stond erop om hier te zijn want de sfeer was toch wel wat gespannen. Ik kan het allemaal plaatsen en ik hoop hij (Julian Alaphilippe, red.) ook.”