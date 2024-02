donderdag 22 februari 2024 om 11:19

Vrouw van Gilbert richt zich tot Marion Rousse: “Patrick zegt gewoon wat veel mensen denken”

Patrick Lefevere heeft zijn harde uitspraken aan het adres van Julian Alaphilippe inmiddels genuanceerd, maar daarmee is de soap nog niet ten einde. De vrouw van Philippe Gilbert, Bettina Pesce, laat op social media nu ook van zich horen en haalt uit naar… Marion Rousse.

In een dubbelinterview in HUMO was Lefevere bijzonder hard voor Alaphilippe. “Te veel feesten, te veel alcohol… Julian ligt serieus onder de sloef bij Marion Rousse (zijn partner, red.). Misschien wel té veel. Julian is een jonge hond die vol energie zit, die moet je af en toe een keer in de hof laten crossen. En je moet óók zeggen: tot hier en niet verder. Er zit nog altijd een stout manneke in hem”, klonk het onder meer.

Er ontstond zeer veel commotie na deze uitspraken van de Belgische manager. Rousse voelde zich aangevallen en reageerde op sociale media met een statement. Lefevere voelde zich daarop genoodzaakt om zelf te reageren en zijn uitspraken te nuanceren. Daarmee leek de kous af, maar Bettina Pesce – de vrouw van voormalig Quick-Step-renner Philippe Gilbert – voelt zich geroepen om te reageren op de uithaal van Rousse.

“Als je verantwoordelijkheid moet nemen, ben je nooit op de afspraak”

“Dit is wat ze de keerzijde van de medaille noemen, Marion”, begint ze haar post op Instagram. “En dan vertelt Patrick nog maar een deel van het verhaal van jouw man. Je zou het beter wat low profile houden… Patrick zegt gewoon hardop wat hij denkt en wat veel mensen om jou heen denken. Hij betaalt zijn renner een fortuin en dan is die ook wat verschuldigd aan zijn baas. Zo werkt het nu eenmaal.”

En dat is nog niet alles. “Jij leeft ervan om vanachter je microfoon slecht te praten over mensen, terwijl je je kunt verbergen in de studio. En als je dan je verantwoordelijkheid moet nemen, ben je nooit op de afspraak. Je bericht is een goeie reflectie van wat jou écht heeft geraakt, en dat is je imago”, trekt Pesce fel van leer.