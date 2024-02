woensdag 21 februari 2024 om 14:09

Marion Rousse reageert scherp na harde woorden Patrick Lefevere: “Aanval op ons privéleven”

Marion Rousse heeft een statement de wereld ingestuurd nadat Patrick Lefevere het in een interview had gehad over de relatie van Rousse en Julian Alaphilippe. Rousse vindt het onaanvaardbaar dat Lefevere zomaar over het privéleven van de twee in de pers praat. “Toon respect en klasse”, zegt ze op sociale media.

In gesprek met Humo had Lefevere het volgende te zeggen over de relatie van Rousse en Alaphilippe. “Te veel feesten, te veel alcohol… Julian ligt serieus onder de sloef bij Marion Rousse. Misschien wel té veel. Julian is een jonge hond die vol energie zit, die moet je af en toe een keer in de hof laten crossen. En je moet óók zeggen: tot hier en niet verder. Er zit nog altijd een stout manneke in hem.”

Die woorden zijn hard aangekomen bij Rousse. “Wat de heer Lefevere ook van mij vindt, het is onaanvaardbaar om ons privéleven aan te vallen zoals hij heeft gedaan. Nee, ik drink geen alcohol, nooit gedaan. Ik heb ook veel feestjes gemist, want met een 3-jarige zijn we ’s ochtends liever fris. Je zal er niet in slagen, zoals je zei, te voorkomen dat ik ga werken om mezelf bezig te houden en bij Julian te blijven tijdens zijn carrière.”

“Ik ben gepassioneerd door het werk dat ik doe en ik heb nog veel plannen”, aldus Rousse, die onder meer directrice is van de Tour de France Femmes. “Maar ik zeg je, onder geen beding laat ik je toe in mijn privéleven. Dus stop alsjeblieft met voor je beurt te praten en toon meer respect en… klasse.”