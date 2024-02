woensdag 21 februari 2024 om 08:25

Patrick Lefevere spaart Alaphilippe niet na mindere jaren: “Te veel feesten, te veel alcohol”

Julian Alaphilippe was in dienst van Soudal Quick-Step erg succesvol, maar de laatste jaren vallen de resultaten tegen. De 31-jarige Fransman staat voor een belangrijk jaar, aangezien zijn contract bij de Belgische formatie aan het einde van het seizoen afloopt. Ploegbaas Patrick Lefevere zet de verhoudingen in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend op scherp.

In een dubbelinterview in HUMO met José De Cauwer is Lefevere hard voor zijn Franse kopman. “Julian is een goeie gast, maar nadat hij zijn megacontract had getekend, heeft hij niet meer gepresteerd. Ik zie mijn renners graag, maar het moet fair blijven. Als je ouder wordt, moet je je meer verzorgen, moet je harder trainen en mag je er niet met je pet naar gooien. Hij moet nu de klik maken en ervoor vechten”, klinkt het op niet mis te verstane wijze.

Alaphilippe kampte de laatste jaren met de nodige blessureleed, maar er speelt volgens Lefevere meer. “Te veel feesten, te veel alcohol… Julian ligt serieus onder de sloef bij Marion Rousse (zijn partner, red.). Misschien wel té veel. Julian is een jonge hond die vol energie zit, die moet je af en toe een keer in de hof laten crossen. En je moet óók zeggen: tot hier en niet verder. Er zit nog altijd een stout manneke in hem.”

“Als je nog één keer iets mispeutert, dan ontsla ik je op staande voet”

“Ik heb hem in november vorig jaar gesproken, in het bijzijn van Marion en zijn manager Dries Smets. Ik heb gezegd: ‘Zo kan het niet verder. Als je nog één keer iets mispeutert, dan ontsla ik je op staande voet.’ De boodschap is aangekomen. Hij is zich aan het herpakken.”

Het is niet de eerste keer dat Lefevere de tweevoudig wereldkampioen tot de orde roept. In december 2022 was hij al ontevreden over het functioneren van de klassiekerspecialist (“hij is me een revanche verschuldigd”) en in april 2023 liet de uitgesproken teambaas nogmaals van zich horen in de media.