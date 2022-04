Geen Israel-Premier Tech en Sep Vanmarcke in Ronde van Vlaanderen

Israel-Premier Tech zal aanstaande zondag niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen verschijnen. De ploeg wordt geplaagd door ziektes en heeft momenteel slechts twee fitte renners in hun gelederen. Sep Vanmarcke zal dus niet in actie te zien zijn in de Ronde.

Vanmarcke en Hugo Houle, dat zijn de twee renners die fit zijn om te koersen. Afgelopen woensdag in Dwars door Vlaanderen waren dat er nog drie, maar Taj Jones gaf er tijdens die koers de brui aan. Voor de start sprak Vanmarcke nog bij de microfoon van WielerFlits over een “begrafenissfeer”. Ze moesten onder meer Giacomo Nizzolo en Tom Van Asbroeck missen door blessures. Nizzolo heeft een polsbreuk, Van Asbroeck kreeg te maken met een bloedprop in zijn arm.

“Ik hoop progressie te zien ten opzichte van afgelopen weekend. Roubaix zal het enige realistische doel zijn. De Ronde van Vlaanderen is al over vier dagen, dus daar zal ik mijn beste vorm niet halen”, zei de Belg toen. Zijn doel dit seizoen is Parijs-Roubaix, naar eigen zeggen staat elke koers die hij momenteel rijdt in functie van de koers over de Franse kasseien.

Manager Kjell Carlström: “Plicht naar andere ploegen toe”

“Het is onze enige optie op dit moment. We worden door covid en andere ziektes getroffen, maar ook in de valpartijen worden we niet gespaard. We hebben twee fitte renners, maar zij zijn close contacts, dus uit respect voor de koers en de rest van het peloton trekken we ons terug. Het is onze plicht naar andere ploegen toe om renners die in contact zijn gekomen met covid niet in koers te sturen.”

Carlström heeft het verder ook over het herstel van zijn renners. “Onze coureurs voor de klassiekers kunnen nu rusten en resetten. Hopelijk kunnen we met deze beslissing de rest van de koersen in de lente redden en kunnen we ons terug op het juiste spoor krijgen”, aldus de manager op de site van de ploeg.