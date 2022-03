Israel-Premier Tech met drie man in Dwars door Vlaanderen: “Begrafenissfeer vanochtend”

Israel-Premier Tech doet met slechts drie man mee aan Dwars door Vlaanderen. Door ziekte en blessures is de selectie sterk uitgedund. “We zouden officieel al maar met vijf starten, en dan zijn er deze nacht nog twee ziek geworden”, legt Sep Vanmarcke voor de start de situatie uit aan onder meer WielerFlits.

Aanvankelijk zou Vanmarcke starten met Jenthe Biermans, Guillaume Boivin, Hugo Houle en Taj Jones aan zijn zijde, maar twee van hen – Biermans en Boivin – hebben op het laatste moment moeten afhaken. Israel-Premier Tech heeft niet gecommuniceerd om welke renners het gaat. Ook Giacomo Nizzolo (polsbreuk) en Tom Van Asbroeck (bloedprop in arm) zitten in de lappenmand.

“Het is voor ons ook een beetje belachelijk aan het worden”, verzucht Vanmarcke. “Maar niemand kan er wat aan doen. Ik ben zelf ook al heel veel bij de mannen geweest die ziek werden. Het is niet leuk, voor niemand. Ook niet voor het personeel en de mannen die met extra wielen langs de kant komen staan. Maar we doen ons best om ons er weer doorheen te slaan. Het zal een keer draaien.”

Begrafenissfeer

“Deze ochtend was het een beetje een begrafenissfeer, maar toen vertrokken, hebben we wat muziek opgezet en proberen die positieve vibe er wat in te krijgen”, aldus Vanmarcke, die zichzelf niet van voren verwacht vandaag. “Ik zeg bij zo’n koers nooit graag dat het een trainingstocht is, maar uiteindelijk is het wel een beetje zo. Ik ben nog niet in staat om prijzen te rijden. Het is dit of trainen. Trainen doe ik op zich graag, maar die klassiekers laat ik ook niet graag aan me voorbijgaan.”

Dwars door Vlaanderen staat voor Vanmarcke vooral in dienst van Parijs-Roubaix. “Ik probeer vandaag gewoon zover mogelijk te komen en hoop progressie te zien ten opzichte van afgelopen weekend. Roubaix zal het enige realistische doel zijn. De Ronde van Vlaanderen is al over vier dagen, dus daar zal ik mijn beste vorm niet halen. Parijs-Roubaix is ook nog maar de vraag, maar dat is over twee weken. Dus voor die tijd is nog veel mogelijk.”