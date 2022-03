Vrees Nizzolo wordt bewaarheid: Italiaan kampt met een breukje in zijn pols

Giacomo Nizzolo zal even wat gas moeten terugnemen. De snelle man van Israel-Premier Tech kwam zaterdag in de finale van Milaan-San Remo ten val en besloot maandag een CT-scan te ondergaan. Wat blijkt nu: Nizzolo heeft last van een breukje in zijn linkerpols.

Voor het grootste deel van Milaan-San Remo zag het er veelbelovend uit voor Nizzolo. De sprinter kon de aanvallen van zijn concurrenten volgen en overleefde de beklimming van de Poggio, maar vervolgens kwam hij ten val. “Het gebeurde in een afdaling, in een haarspeldbocht van de Poggio. Hoewel ik onmiddellijk weer opkrabbelde, kon ik Wout van Aert, Mathieu van der Poel en de rest niet meer bijhalen”, vertelde hij in gesprek met de Italiaanse sportkrant.

Nizzolo bereikte uiteindelijk als achttiende de finish, op 21 seconden van winnaar Matej Mohorič. De 33-jarige coureur klaagde na afloop over een pijnlijke pols en een CT-scan moest duidelijkheid verschaffen. Nu duidelijk is geworden dat de Italiaan last heeft van een breukje in zijn pols, zal hij de komende weken niet in actie komen.

Zijn ploeg Israel-Premier Tech zal de situatie nauwlettend in de gaten houden en zo snel mogelijk een alternatief programma samenstellen. Nizzolo kan de komende voorjaarsklassiekers echter al uit zijn hoofd zetten.