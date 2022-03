Einde voorjaar voor Tom Van Asbroeck vanwege bloedprop in arm

Tom Van Asbroek moet de rest van het klassieke voorjaar aan zich voorbij laten gaan. Bij de snelle man van Israel-Premier Tech is een bloedprop in zijn rechterarm aan het licht gekomen als gevolg van een recente valpartij.

Van Asbroeck ondergaat in de komende weken een behandeling om het probleem op te lossen. Hoewel de 31-jarige sprinter, drie jaar geleden winnaar van Binche-Chimay-Binche, voorzichtig kan blijven trainen, mag hij geen koersen rijden vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt. De medische staf van zijn ploeg volgt het herstel van de renner op de voet en maakt een plan voor zijn terugkeer in het peloton.

Van Asbroeck begon het seizoen in de Franse Tour de La Provence en reed daarna het Vlaams openingsweekend, waarin hij ploegmaat Giacomo Nizzolo naar de vijfde plaats zag rijden in Kuurne-Brussel-Kuurne. Vervolgens was hij zeventiende in Le Samyn. In Parijs-Nice staakte hij vroegtijdig de strijd vanwege signalen van een infectie op de luchtwegen. In Nokere Koerse was hij dan opnieuw zeventiende. Daarna startte hij ook in Bredene Koksijde en de E3 Classic.