Frans gerechtshof seponeert zaak tegen Mark Bracke over seksuele intimidatie

De zaak die in Frankrijk liep tegen Mark Bracke, de voormalig teammanager van Doltcini-Van Eyck Proximus CT, is geseponeerd. De procureur in Montargis heeft geoordeeld dat niet gesteld kan worden dat Bracke zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie, zoals zijn voormalige renster Marion Sicot beweert.

Sicot stapte in 2020 naar het Franse gerechtshof. Bracke zou haar sinds november 2018 gevraagd hebben om foto’s in ondergoed te sturen, zodat de manager de Française kon controleren op fysieke gesteldheid en gewicht. Sicot werd een jaar later betrapt op het gebruik van EPO, maar volgens de renster zelf deed zij dat om Bracke “een prestatie te tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aan de andere meisjes zou beschouwen.”

Niet alleen Sicot trad begin 2020 naar buiten met het verhaal over de ondergoedfoto’s. Ex-ploeggenote Sara Youmans kwam eerder al met een soortgelijk verhaal, waarin Bracke de renster gevraagd zou hebben om bikinifoto’s tijdens contractonderhandelingen. Marc Bracke en Doltcini-Van Eyck Sport hebben alle beschuldigingen van seksuele intimidatie altijd ontkend.

Wel geschorst door de UCI

Loïc Abrial, de procureur van Sicots woonplaats Montargis, laat nu weten dat het strafbare feit “onvoldoende gekarakteriseerd” is en dat er “geen intentie tot seksuele intimidatie van de kant van Bracke” was. “Er kan een misverstand zijn geweest, die verband hield met een beperkte beheersing van de Engelse taal door Bracke”, aldus Abrial.

Terwijl het Franse gerechtshof dus besloten heeft om de zaak te seponeren, oordeelde de ethische commissie van de Internationale Wielerunie (UCI) eerder dat de ethische code van de wielerunie wel is geschonden. De commissie schorste Bracke in juni 2021 voor drie jaar. De Belg mag in die periode op geen enkele manier betrokken zijn in het wielrennen. In een eigen statement liet Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus destijds weten dat Bracke het oneens was met de uitspraak.

