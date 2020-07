Frans gerechtshof opent onderzoek naar seksuele intimidatie teammanager Doltcini-Van Eyck vrijdag 24 juli 2020 om 10:24

Het Frans gerechtshof heeft een onderzoek geopend naar Marc Bracke, de teammanager van Doltcini-Van Eyck. Aanleiding is een klacht van ex-renster Marion Sicot, die Bracke in maart beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag.

Bracke zou Sicot sinds november 2018 gevraagd hebben om foto’s in ondergoed te sturen, zodat de manager de Française kon controleren op fysieke gesteldheid en gewicht. Sicot werd een jaar later betrapt op het gebruik van EPO, maar volgens de renster zelf deed zij dat om Bracke “een prestatie te tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aan de andere meisjes zou beschouwen.”

Le Monde meldde dat de ethische commissie van de UCI in februari een procedure had geopend over het Belgische team, maar nu is Sicot dus ook naar het Franse gerechtshof gestapt.

Meerdere getuigenissen

Niet alleen Sicot trad begin dit jaar naar buiten met het verhaal over de ondergoedfoto’s. Ex-ploeggenote Sara Youmans kwam eerder al met een soortgelijk verhaal, waarin Bracke de renster gevraagd zou hebben om bikinifoto’s tijdens contractonderhandelingen.

Marc Bracke en Doltcini-Van Eyck Sport ontkennen alle beschuldigingen van seksuele intimidatie. “Ik ben iemand van de oude stempel. Aan een foto van de benen zie ik of iemand fysiek in orde is. Maar in deze tijden van #metoo is dat dus niet de slimste zet geweest. Daar word ik nu op afgerekend”, vertelde hij eerder.