Omstreden ploegmanager Marc Bracke stapt uit het leven

Marc Bracke, de voormalig teammanager van Doltcini-Van Eyck Proximus CT, is uit het leven gestapt. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Bracke werd in 2021 voor drie jaar geschorst door de UCI, nadat twee rensters hem beschuldigden van seksuele intimidatie.

Bracke begon in 2016 als ploegleider en -manager bij Lares-Waowdeals, dat in 2018 Doltcini-Van Eyck zou gaan heten. Eerder stond hij onder anderen aan het roer van Sengers Ladies en het Noorse Hitec Products.

In 2020 beschuldigde de Amerikaanse renster Sara Youmans Bracke van grensoverschrijdend gedrag, later kwamen daar getuigenissen van de Franse renster Marion Sicot bij. Bracke ontkende alle beschuldigingen, maar de ethische commissie van de UCI achtte in 2020 intimidatie bewezen. In 2021 kreeg Bracke een driejarige schorsing opgelegd.

In datzelfde jaar stapte Sicot naar het Franse gerechtshof, maar deze seponeerde de zaak in 2022. De procureur in Montargis oordeelde dat niet gesteld kon worden dat Bracke zich schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-113 of chat op 113.nl. In Belgie kun je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be