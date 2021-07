‘Flinke schoonmaak bij INEOS Grenadiers, veel renners vertrekken’

Nu de start van de transfermarkt aanstaande is op 1 augustus, wordt gesuggereerd dat INEOS Grenadiers de selectie wel eens flink gaat vernieuwen. De Britse formatie neemt volgens Cyclingnews afscheid van een groot aantal renners, waaronder Iván Ramiro Sosa, Sebastian Henao, Owain Doull en Leonardo Basso. De toekomst van Geraint Thomas bij de ploeg is nog onzeker.

Kopman Thomas heeft een aflopend contract bij INEOS Grenadiers en de ploegleiding is naar verluidt niet van plan hem een aanbieding te doen voor 2022. In ieder geval niet tegen de huidige voorwaarden, na twee mindere seizoenen op rij van de Welshman. Wel zijn Cofidis, Qhubeka NextHash en Trek-Segafredo aan hem gelinkt.

De kans is groot dat Iván Ramiro Sosa vertrekt naar Movistar. De Colombiaanse klimmer werd eerder dit seizoen ook al in verband gebracht met de Spaanse ploeg. Sebastian Henao, Owain Doull en Leonardo Basso gaan ook weg, terwijl Michal Golas en Cameron Wurf lijken te gaan stoppen. Over de toekomst van Ben Swift, Gianni Moscon en Brandon Rivera is niet veel bekend volgens Cyclingnews. Zij hebben alledrie een aflopend contract bij INEOS Grenadiers.

Van Rohan Dennis, die vertrekt naar Jumbo-Visma, is al bekend dat hij de deur achter zich dichtdoet na dit seizoen. Trouwe helpers als Jonathan Castroviejo en Salvatore Puccio zouden dan weer wel een contractverlenging krijgen van manager Dave Brailsford. Zij worden dan ploegmaat van Lucas Plapp. De talentvolle Australiër is daarover al rond met INEOS Grenadiers.