Lucas Plapp kiest voor INEOS Grenadiers

Lucas Plapp koerst de komende seizoenen voor INEOS Grenadiers. Dat hebben drie onafhankelijke bronnen aan WielerFlits bevestigd. De 20-jarige Australiër was een van de revelaties van het afgelopen Australische seizoen, met topnoteringen in de Santos Cycling Festival (het alternatief op de door corona afgelaste Tour Down Under) en de Australische tijdrittitel bij de profs. Plapp wil zich graag ontwikkelen tot een klassementsrenner voor de grote rondes.

Met Plappy – zoals zijn bijnaam luidt – slaat de Britse miljoenenformatie een grote slag op de transfermarkt. Na zijn optreden in de Australische zomer, stond de telefoon van de jongeling en diens Belgische management Squadra roodgloeiend. Liefst negen WorldTour-contracten lagen er klaar, waaronder volgens onze bronnen in ieder geval BikeExchange, BORA-hansgrohe en UAE-Emirates. Naar verluidt waren ook EF Education First-Nippo, Jumbo-Visma, Team DSM en Trek-Segafredo in de markt voor de getalenteerde jongeling.

Plapp was op zoek naar een goed gestructureerd team met uitstekend materiaal, waar hij zich door middel van een professionele omkadering goed kan ontwikkelen. Wat voor de Australiër ook een belangrijk punt vormde, was de begeleiding die hij vanuit een ploeg zou krijgen voor zijn overgang naar het leven van wielerprof in Europa.

Uiteindelijk is de keuze dus op INEOS Grenadiers gevallen. Bij deze ploeg vindt hij landgenoten Rohan Dennis, Richie Porte (wie hij eerder dit jaar de zege gunde op Willunga Hill) en Cameron Wurf terug. Coaches Tim Keirrison en Leigh Bryan en ploegleider Brett Lancaster komen ook uit Down Under.

Olympische Spelen

Voordat Plapp in actie komt voor de Britse formatie, zal hij eerst toeleven naar de Olympische Spelen. De 20-jarige Aussie maakt namelijk deel uit van de vierkoppige Australische achtervolgingsploeg op de baan. In Tokio jaagt hij samen met zijn ploegmaats de gouden medaille na. Op het WK baanwielrennen in Berlijn eind februari 2020, werden de Australiërs vierde op dat onderdeel. Denemarken ging met de regenboogtrui aan de haal, voor Nieuw-Zeeland en Italië. Plapp wilde voor de Spelen graag zijn beslissing maken.

Op de weg heeft de Australiër nog niet de kans gehad om zijn kunsten te etaleren in Europa. Hij reed slechts twee UCI-wedstrijden op ons continent. De eerste was het WK tijdrijden voor junioren in 2018. Daarin veroverde hij wel meteen zilver achter de ongenaakbare Remco Evenepoel. Tijdens de wegwedstrijd werd hij vijftigste. Als eerstejaars belofte reed Plapp in 2019 wel een serie criteriums in België, waarvan hij de GP Oscar Naert en Buggenhout-Opdorp wist te winnen. Twee keer was dat voor toenmalig ploegmaat Jarrad Drizners.