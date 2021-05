‘Wegen Iván Sosa en INEOS Grenadiers scheiden na dit seizoen’

Iván Sosa is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij INEOS Grenadiers, maar volgens La Gazzetta dello Sport is de kans groot dat de Colombiaanse klimmer na dit seizoen vertrekt bij de Britse sterrenformatie.

Volgens de roze sportkrant zijn vooral BORA-hansgrohe en Movistar in de race voor de 23-jarige Sosa. De Colombiaan begon zijn profloopbaan bij Androni Giocattoli-Sidermec en koos na twee seizoenen in Italiaanse loondienst voor een nieuw avontuur bij toen nog Team Sky.

De Britse ploeg van manager Dave Brailsford deed er alles aan om de destijds gewilde Sosa binnen te halen. De klimmer leek aanvankelijk op weg naar Trek-Segafredo, maar een managerswissel zorgde ervoor dat Sky opeens de beste papieren had. Na een heuse transfersoap trok de Britse ploeg aan het langste eind.

Sosa was dit jaar nog de beste in de Tour de La Provence, voor wereldkampioen Julian Alaphilippe en Egan Bernal. De Colombiaan is momenteel bezig aan de Volta ao Algarve. Gisteren kwam hij als vijfde over de streep in de koninginnenrit met aankomst op Alto da Fóia.