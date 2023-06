Team DSM-Firmenich ziet Sam Welsford vertrekken

De wegen van Team DSM-Firmenich en Sam Welsford scheiden na dit seizoen. De 27-jarige Australiër beschikt over een aflopend contract en heeft besloten om zijn carrière elders voort te zetten. Vanaf 2024 verdedigt hij de kleuren van BORA-hansgrohe, laten bronnen aan WielerFlits weten. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Welsford komt van de baan en heeft in die discipline meerdere wereldtitels (voornamelijk op de ploegenachtervolging) op zijn naam. Op de weg maakte hij vooral furore in criteriums en kermiskoersen. Na de Olympische Spelen van Tokio in 2021, koos de getatoeëerde Aussie resoluut voor een wegcarrière.

Team DSM durfde dat met hem aan en dat heeft de Nederlandse ploeg geen windeieren gelegd. Vorig seizoen won hij een rit in de Ronde van Turkije, dit jaar kwamen er daar twee in de Vuelta a San Juan en de zege in de Grand Prix Criquelion bij.

Dit jaar toont hij zich in de sprints met sommige van ’s werelds snelste spurters. Hij verzamelde bijvoorbeeld ook podiumplekken in de GP Jean-Pierre Monseré, Bredene Koksijde Classic en de Veenendaal-Veenendaal Classic (drie keer derde) en de Scheldeprijs (tweede).

Onlangs was Welsford ook goed voor een tweede plek in het eindklassement van de ZLM Tour achter Olav Kooij. Normaal is de Australiër ook de sprintkopman van Team DSM-Firmenech in de Tour de France. Alberto Dainese reed al de Giro d’Italia en voor Casper van Uden komt dat te vroeg.

Lees ook: Welsford hint op debuut in Tour: “Hoop de ploeg trots te maken in sprintetappes”

BORA schakelt over

De overstap naar BORA-hansgrohe komt niet uit de lucht vallen. De Duitse ploeg toonde zich op de transfermarkt actief, op zoek naar een nieuwe sprinter. Fabio Jakobsen was daarvoor de gedroomde favoriet, maar om onduidelijke reden is BORA in de strijd om zijn handtekening afgehaakt.

Uiteindelijk is de keuze van de ploeg van Ralph Denk op Welsford gevallen. Voor hoe lang hij zich committeert aan de Duitsers, is niet bekend. Naar verluidt moet hij Sam Bennett doen vergeten. De Ier begint op leeftijd te raken. Zijn naam zingt rond bij Human Powered Health.

Lees ook: BORA-hansgrohe haakt af voor de handtekening van Fabio Jakobsen

BORA-hansgrohe beschikt in de sprints daarnaast nog over de rappe en talentvolle Belg Jordi Meeus en – eveneens oud-baanrenner – Matthew Walls. De 25-jarige Brit staat op dit moment echter voor langere tijd aan de kant met een bekkenbreuk. Bovendien heeft Walls een aflopend contract. Dat had lead out Danny van Poppel ook, maar hij heeft zijn verbintenis verlengd.

Lees ook: Tour 2023: Jordi Meeus krijgt bij BORA-hansgrohe voorkeur boven Sam Bennett