BORA-hansgrohe haakt af voor de handtekening van Fabio Jakobsen

In radio peloton was de transfer allang in kannen en kruiken: Fabio Jakobsen zou als opvolger van Sam Bennett naar BORA-hansgrohe vertrekken. Door dat gerucht kan een streep. Bronnen bevestigen aan WielerFlits dat de Duitse ploeg is afgehaakt om de handtekening van de Europees kampioen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Er is een sprinterscarrousel op komst deze zomer. Het eerste puzzelstukje werd dinsdag gelegd. Olav Kooij heeft zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd. Ook krijgen we steeds meer inzicht in de toekomst van die andere Nederlandse topsprinter, Fabio Jakobsen. De 26-jarige renner van Soudal Quick-Step beschikt over een aflopend contract en is – net als Kooij – zeer begeerd op de transfermarkt.

Volgens het geruchtencircuit was de Nederlander hard op weg naar BORA-hansgrohe, waar hij zou gaan samenwerken met Danny van Poppel, die zijn contract verlengde.

Nederlandstalige dienst

Maar volgens onze informatie gaat die transfer niet door en is de Duitse ploeg afgehaakt voor de handtekening van Jakobsen. Op dit moment liggen Team DSM-Firmenich en zijn huidige ploeg Soudal Quick-Step op pole position.

De band tussen Jakobsen en de Belgische ploeg van Patrick Lefevere is zeer hecht, zeker na de horrorcrash van de Nederlander in de Ronde van Polen. Anderzijds hebben ze met Tim Merlier nog een andere topsprinter binnenboord voor komend seizoen en volgens geruchten heeft The Wolfpack ook toptalent Luke Lamperti vastgelegd.

Bovendien is de kans zeer groot dat Remco Evenepoel volgend jaar naar de Tour de France gaat, waardoor een deelname aan de grootste koers van het seizoen voor Jakobsen geen zekerheid is.

Die garantie zou hij bij Team DSM-Firmenich wel kunnen krijgen. De ploeg van Iwan Spekenbrink wil weer terug naar hun roots als sprintploeg, zoals dat in de hoogtijdagen zo was met Marcel Kittel. Team DSM-Firmenich is naarstig op zoek naar een topsprinter. Ze grepen naast Kooij en naar verluidt zetten ze nu vol in op Jakobsen. Of hij die verleiding kan weerstaan, horen we snel.