Danny van Poppel verlengt contract bij BORA–hansgrohe

Danny van Poppel blijft bij BORA–hansgrohe. De lead-out-sprinter zou naar verluidt een contract voor drie jaar bij de Duitse WorldTour-formatie tekenen. Meerdere bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd.

Danny van Poppel komt sinds 2022 uit voor de formatie van teammanager Ralph Denk. De 29-jarige Brabander die tegenwoordig in Monaco woont, heeft zich vooral ontwikkeld als lead-out voor sprinter Sam Bennett in de ploeg. Wanneer de 29-jarige Brabander zelf de kans krijgt, sprint hij ook naar korte klasseringen. Zo werd hij vorig jaar nog vierde en vijfde in ritten in de Tour de France en tweede, derde en tweemaal vijfde in etappes in de Vuelta a España.

Daarnaast is Van Poppel van grote waarde voor de klassieke ploeg van BORA-hansgrohe. In Gent-Wevelgem werd hij dit voorjaar nog negende. Diverse ploegen hengelden de afgelopen maanden naar hem, maar de jongste Van Poppel-telg kiest voor de vertrouwde omgeving.

Eerder kwam Van Poppel al uit voor Vacansoleil-DCM, Trek Factory Racing, Team Sky, Jumbo-Visma en Intermarché-Wanty-Gobert. Hij is inmiddels al elf jaar profwielrenner.

