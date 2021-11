INEOS Grenadiers presenteert talentvolle Ben Turner

Ben Turner komt de komende seizoenen uit voor INEOS Grenadiers. De 22-jarige Brit komt over van Trinity Racing en voegt zich als neoprof voor minstens twee seizoenen bij de sterrenformatie. Hij gaat bij INEOS met zijn boezemvriend Tom Pidcock koersen.

Turner heeft een verleden in het BMX, maar hij stapte later over naar het veldrijden. Om zich daarop te richten, verhuisde hij naar België. Het veldrijden staat nog steeds op zijn wensenlijstje. “Tom Pidcock en ik hebben veel gesproken over de cross. Eigenlijk het hele jaar al. In december gaan we dat samen doen. Het voelt gek dat ik niet al in oktober begonnen ben met veldrijden, maar ik kan niet wachten”, vertelt Turner.

“Ik denk dat het een goede opbouw is voor volgend seizoen, richting de klassiekers. Het is een mooie aanvulling op het wegwielrennen, zoals je kan zien bij renners als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom”, aldus Turner, die zich op de weg als puncheur ziet. “Omdat ik uit de cross kom, ben ik als renner meer gericht op de klassiekers en wedstrijden die een beetje punchy zijn. Ik denk dat dat heel normaal is voor mijn type renner. Ik wil mijzelf geen allrounder noemen, maar ik denk wel dat ik van alles wat kan.”

Roze trui

Afgelopen wegseizoen droeg Turner één dag de roze leiderstrui in de Giro d’Italia U23, nadat hij in de individuele tijdrit op de vierde dag een derde plaats had behaald. Vorige maand werd de hardrijder tweede op het Brits kampioenschap tijdrijden voor beloften, op 53 seconden van Leo Hayter (Development Team DSM).

Plaatsvervangend teammanager Rod Ellingworth volgt Turner al enkele jaren op de voet. “Het getuigt van lef dat hij op 17-jarige leftijd al naar een ander land verhuisde. Die ervaring helpt echt in je ontwikkeling. Ik kijk ernaar uit om hem verder te zien groeien in onze ploeg en ik denk dat hij het talent, de ervaring en de wil heeft om te leren. Dat zal voor hem van pas komen in zijn eerste jaar in de WorldTour”, aldus Ellingworth.