INEOS Grenadiers versterkt zich met Duits beloftenkampioen Kim Heiduk

INEOS Grenadiers heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Kim Heiduk. De 21-jarige renner van Lotto-Kern Haus is de huidige Duitse beloftenkampioen op de weg. Als neoprof tekende hij een contract voor twee jaar bij het Britse WorldTeam.

Heiduk kan niet wachten om aan de slag te gaan bij INEOS Grenadiers, laat de Duitser weten via zijn nieuwe ploeg. “Zodra ik hoorde over de interesse van INEOS, wist ik dat dit het juiste team voor mij was. Het was een ongelooflijk gevoel. Ik ben heel blij dat ik een Grenadier kan worden. Ik ben een zeer gedisciplineerde renner en ik ben gefocust op wat ik de komende twee jaar moet verbeteren. Ik geloof dat ik goed kan zijn in de klassiekers en ik heb al veel plezier gehad in die wedstrijden. Ik zie mezelf als een vrij goede sprinter, maar ik weet nog niet goed waar ik sta bij de profs. Het is niet makkelijk om solo te winnen, dus het is goed om een sprint te hebben!”

Indrukwekkende start van 2021

Rod Ellingworth, plaatsvervangend ploegeigenaar bij INEOS Grenadiers, zag Heiduk goed aan het afgelopen seizoen beginnen. De Duitser was onder meer vierde in de Tour of Rhodes en hij won een etappe in de Tour d’Eure-et-Loir, waar hij tweede werd in het eindklassement. Daarna sleepte hij zijn nationale titel binnen. “Kim had een indrukwekkende start van 2021 en al onze gesprekken met hem zijn uiterst positief geweest. Hij is vastbesloten om te leren en te verbeteren en hij begint zijn professionele carrière op een geweldige plek. We zijn benieuwd hoe hij volgend jaar doorzet en zich aanpast aan het leven als Grenadier”, aldus Ellingworth.

Voordat hij zijn contract tekende, maakte Heiduk een trainingsrit met Christian Knees, ploegleider bij INEOS Grenadiers, in hun thuisland Duitsland. Het tweetal heeft een goede relatie opgebouwd die Kim heeft geholpen bij zijn integratie in het team. “De eerste rit met Christian was geweldig en we hebben veel gesproken. Hij woont een paar uur bij me vandaag, dus we hebben sindsdien niet veel meer samen kunnen rijden, maar we hebben veel gesproken – we hebben bijna elke dag wel contact. Ik voel me echt op mijn gemak en heb niets dan goede gevoelens over de toetreding tot het team”, aldus Heiduk.

*𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬𝘴 𝘥𝘪𝘢𝘳𝘺* 🗓️ MON 1 November – 4x rider announcements pic.twitter.com/t2NWtAk05Y — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 1, 2021