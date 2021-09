‘Sprinter Elia Viviani bijna rond met INEOS Grenadiers’

Elia Viviani kon rekenen op verregaande interesse van Astana-Premier Tech, maar de Italiaan zal volgens La Gazzetta dello Sport de komende seizoenen uitkomen voor INEOS Grenadiers. De Italiaanse sprinter zou binnenkort zijn handtekening zetten onder een driejarige verbintenis.

Volgens de Italiaanse sportkrant was de overgang van Viviani naar Astana-Premier Tech bijna in kannen en kruiken, maar de 32-jarige spurter kiest toch voor een terugkeer naar zijn oude ploeg INEOS Grenadiers. Viviani reed van 2015 tot en met 2017 al voor de Britse sterrenformatie en boekte in die periode exact twintig overwinningen. Na drie seizoenen in Britse loondienst vertrok Viviani naar Deceuninck-Quick-Step.

Filippo Ganna als ‘tussenpersoon’

La Gazzetta dello Sport meldt dat Filippo Ganna achter de schermen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de nakende overstap van Viviani naar INEOS Grenadiers. Ganna koerst al enkele seizoenen voor de Britse formatie, is zeer close met Viviani en heeft zijn landgenoot weten over te halen om te tekenen. Viviani, die nu nog uitkomt voor Cofidis, zal later deze week zijn handtekening zetten onder een driejarig contract.

Viviani kende geen al te gelukkige periode bij Cofidis. De Italiaan werd twee jaar geleden als grote vedette binnengehaald door teambaas Cédric Vasseur en moest de ploeg successen bezorgen in onder meer de Tour de France, maar het is voorlopig bij enkele kleinere zeges gebleven.