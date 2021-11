Ook Spaans kampioen Omar Fraile trekt naar INEOS Grenadiers

Behalve de eerder vandaag aangekondigde Kim Heiduk koerst ook Omar Fraile komend jaar voor INEOS Grenadiers. De 31-jarige Spaanse klimmer van Astana-Premier Tech tekende een contract voor twee seizoenen bij het Britse WorldTeam.

Fraile kijkt ernaar uit om deel uit te maken van INEOS Grenadiers, laat hij weten via zijn nieuwe ploeg. “INEOS is altijd de ploeg geweest waar je van droomde om voor te rijden. Het is altijd een ploeg geweest waar ik naar opkeek en waarvoor ik wilde koersen. Het is een ploeg waar je de renners echt als een team ziet samenwerken, en dat is wat ik echt graag doe: er zijn en werken voor mijn ploeggenoten. Ik denk dat het goed zal passen, en ik kijk er echt naar uit om met iedereen samen te werken.”

Veelzijdigheid

Volgens Rod Ellingworth, vervangend ploegmanager bij INEOS Grenadiers, heeft de Britse ploeg Fraile al enige tijd op de radar. “Hij heeft keer op keer zijn veelzijdigheid als renner getoond en liet steeds zijn bereidheid om zijn ploeggenoten te helpen en zijn onwrikbare steun zien. Het is een houding die goed past bij de ethos van INEOS Grenadiers. We zijn heel blij om hem aan boord te hebben voor het komende seizoen. Ik denk dat hij geweldig in de ploeg zal passen”, aldus Rod Ellingworth.

Fraile staat voor zijn tiende profseizoen. De afgelopen vier seizoenen koerste de Spaanse klimmer voor Astana-Premier Tech, daarvoor stond hij onder contract bij Dimension Data en Caja Rural-Seguros RGA. Fraile veroverde in 2015 en 2016 de bergtrui in de Vuelta a España en boekte in de jaren daarna in Bagno di Romagna een etappezege in de Giro d’Italia en in Mende een dagsucces in de Tour de France. Afgelopen seizoen kroonde hij zich tot de nieuwe Spaanse kampioen op de weg door in een sprint bergop Jesús Herrada en Alex Aranburu te verslaan.