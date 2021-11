Eli Iserbyt analyseert het EK-parcours: “VAM-berg mag van mij uitgroeien tot vast nummer”

Interview

Het is altijd afwachten hoe een gloednieuw parcours er daadwerkelijk bij ligt. Hoewel de VAM-berg de laatste twee jaar aan het uitgroeien is tot het nieuwe wielermekka van Nederland, was de voormalig vuilnisbelt als locatie voor een cross onontgonnen terrein. Maar dit weekend vindt er wel het EK veldrijden plaats. Samen met topfavoriet bij de mannen Eli Iserbyt analyseren we het parcours.

De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal had de ronde net vier keer verkend, toen we hem zaterdag aan het begin van de middag spraken. “Het is lastig, maar mooi”, was zijn eerste conclusie. “Je zou het niet zeggen vanwege de lange en rechte stukken, maar ik vind toch dat er best veel interval in zit. Dat komt omdat alles elkaar snel opvolgt. De grond absorbeert regen ook heel goed (zondagmiddag is er veel regen en wind voorspeld, red.), dat is ook fijn. Het gaat wel een echte cross zijn, dat zie ik wel graag”, aldus de huidige Europees kampioen.

De ronde bovenop de VAM-berg is niet heel technisch, met – voor crossnormen – veel asfalt erin. Door de vele hoogtemeters is het daardoor een omloop die je op vermogen moet rijden. “Het is de opeenstapeling van het vele omhoog rijden en dalen, dat het lastig maakt”, vindt Iserbyt. “Voornamelijk aan de finish is dat het geval. Het duurt even voordat je een rustmoment kan inbouwen. De vele klimmetjes zullen doorwegen, waarbij het zwaartepunt beneden aan de laatste strook omhoog ligt”, wijst hij naar het slotstuk van de omloop.

De bewuste grashelling waar Iserbyt op doelt - foto: Youri IJnsen/WielerFlits Na het gras volgt de weg omhoog via asfalt - foto: Youri IJnsen/WielerFlits

Voordat de crossers het asfalt op rijden, volgt nog een grasklim omhoog. “Die is heel steil. Als je op het stuk daarna op de weg kunt doortrekken, dan kun je daar het verschil maken”, stelt de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal. Het stuk waar Iserbyt op doelt blijft omhooglopen over asfalt, slechts kort onderbroken door een grasstrook. Uiteindelijk eindigt de klim op de kasseien aan de finishlijn. Nieuwbakken Europees kampioen Ryan Kamp gaf na afloop aan dat de gehele klim een inspanning van anderhalve minuut is en vol gaan lastig is.

VAM-berg mag blijven

Iserbyt is alvast te spreken over het parcours. Sterker nog: hij zou de cross graag jaarlijks zien terugkomen. “Van mij mag die zeker op de kalender blijven staan”, zegt de Belg uit zichzelf. “Het is een heel mooie locatie. Vooraf zeiden veel mensen dat dit een echte klimcross ging zijn. Maar er is toch veel interval en dan komt het puur op conditie aan. Alleen de lange afdaling hadden ze denk ik nog iets mooier kunnen maken, door wat lussen erin te leggen zoals op de Koppenberg vroeger. Maar dat is het enige dat mist, een supermooie afdaling.”

“Dat zou het wel echt afmaken, dus wellicht kunnen ze dat voor volgend jaar nog eens herbekijken”, knipoogt Iserbyt alvast naar de organisatie. Hijzelf is alvast de topfavoriet. “Daar ga ik wel in mee, zeker op dit parcours. We zullen toch snel negen of tien rondes rijden, dan gaan de hoogtemeters doorwegen. Natuurlijk rijdt de concurrentie ook niet slecht, maar dit is wel een parcours waarop ik mij goed voel. Ik heb een reeks sterke crossen achter de rug, dus ik mag zeggen dat ik favoriet ben en dat ga ik ook niet uit de weg.”