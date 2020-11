EK veldrijden 2020 in Rosmalen: Programma en uitslagen

Het terrein van Autotron Rosmalen staat dit weekend in het teken van het EK veldrijden. Door het schrappen van de juniorencategorie en de afwezigheid van publiek is het een uitgeklede editie deze keer. WielerFlits bundelt in dit overzicht het programma en de medaillewinnaars per wedstrijd.

EK veldrijden 2020: Medaillespiegel

n.n.b.

EK veldrijden 2020: Programma en uitslagen

Zaterdag 7 november

12.30 uur – belofte-mannen







14.00 uur – elite-vrouwen







Zondag 8 november

12.00 uur – belofte-vrouwen







13.30 uur – elite-mannen