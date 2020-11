Ryan Kamp kroont zich tot Europees beloftekampioen in eigen land

Ryan Kamp heeft de Europese beloftetitel gegrepen in het Nederlandse Rosmalen. De thuisrijder bleef het Britse duo Thomas Mein-Cameron Mason voor.

Geen Belgische beloftenselectie vandaag op het EK in Rosmalen, waardoor de Nederlandse overheersing in eigen land nog wat groter werd. Na een ronde zagen we met Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Tim van Dijke en Kyle Agterberg maar liefst vier oranjehemden in de spits van de koers, geflankeerd door de Britten Thomas Mein en Cameron Mason.

Aan het einde van de openingsronde trachtte Mein, in het dagelijkse leven een pion van de Tormans-ploeg, de Nederlandse equipe een eerste maal onder druk te zetten. Alleen Van Dijke vloog bij die aanval overboord.

Ronhaar leidt aanval Kamp in

Het oranje ensemble counterde na een lange aftastingsfase sterk met een aanval van Ronhaar en Kamp. De twee dropten na pakweg twintig minuten koers een eerste bommetje. Vooral Kamp leek de sterke man vooraan, en dat beeld werd een rondje later ook bevestigd. Ronhaar kreeg een klop van de hamer en dus zagen we met Kamp plots een eenzame leider.

Kamp was de afgelopen weken natuurlijk al sterk op dreef bij de profs, met een zesde plaats in de Superprestigewedstrijd in Gieten en een negende in de Koppenbergcross. Het mag dus geen verrassing zijn dat de wereldkampioen bij de beloften iedereen hier zomaar uit het wiel reed. Zijn voorsprong bleef in het tweede wedstrijddeel stabiel rond de vijftien seconden op het duo Mein-Mason.

Na de wereldtitel vorig jaar in Dübendorf is het de tweede grote winst in de U23-categorie voor de nog altijd maar 19-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal. Kamp vierde zijn Europese titel door zijn Ridley-fiets vlak na de finish omhoog te hijsen.

Europees kampioenschap veldrijden 2020

Uitslag heren beloften

1. Ryan Kamp

2. Thomas Mein

3. Cameron Mason

4. Kyle Agterberg

5. Pim Ronhaar

6. Tim van Dijke

7. Mees Hendrickx

8. Loris Rouiller

9. Filippo Fontana

10. Federico Ceolin