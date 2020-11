Topfavoriet Iserbyt pakt Europese trui in Rosmalen

Eli Iserbyt is de nieuwe Europese kampioen bij de profs. De Belgische crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal bleef zijn landgenoot Michael Vanthourenhout en Nederlander Lars van der Haar voor.

31 deelnemers uit 9 landen mochten vanmiddag strijden om de Europese titel. Maar zoals wel vaker bij afwezigheid van wereldkampioen Mathieu van der Poel, was het vooral de achtkoppige Belgische selectie die indruk maakte.

In de eerste ronde bezetten de blauwhemden dan ook al de eerste zes posities, met de Spanjaard Felipe Orts daar vlak achter. De op papier grootste uitdager, Nederlander Lars van der Haar, moesten we nog een pak verder zoeken, rond positie vijftien.

Na een felle start van Michael Vanthourenhout, was het voornamelijk Toon Aerts die de forcing voerde in de openingsronde. Laurens Sweeck en Eli Iserbyt moesten al van wat verder toekijken, na een foutje van laatst genoemde. Aerts reed de ziel uit zijn lijf, maar de twee landgenoten zetten de scheve situatie een rondje later al weer recht.

Ronde drie was de ronde van Iserbyt. Wederom met waakhond (én Pauwels Sauzen-Bingoal-ploegmaat) Michael Vanthourenhout in het wiel. De neef van bondscoach Sven Vanthourenhout beschikte klaarblijkelijk over zijn beste dag van het jaar, want de West-Vlaming zette Iserbyt zelfs een aantal keer onder druk. Die tweestrijd leverde het duo een bonus van 15 seconden op.

Druk van Van der Haar

Daarachter zorgde Van der Haar, die er na een moeizame openingsfase dan toch was doorgekomen, voor de druk. De Nederlander kwam op een gegeven moment weer binnen de 10 tellen van de twee leiders, wat voor Iserbyt het sein was om een versnelling hoger te schakelen.

Vanthourenhout spartelde lange tijd tegen op enkele meters achterstand, maar in de voorlaatste ronde werd het verval groter. In de slotronde had Iserbyt een geruststellend verschil van tien à vijftien seconden te pakken. De Bavikhovenaar kon het zich niet permitteren om lang uit te bollen, maar pakte hier wel zijn allereerste trui bij de profs.

Europees kampioenschap veldrijden 2020

Uitslag heren elite

1. Eli Iserbyt

2. Michael Vanthourenhout

3. Lars van der Haar

4. Laurens Sweeck

5. Toon Aerts

6. Daan Soete

7. Felipe Orts

8. Quinten Hermans

9. Joshua Dubau

10. Vincent Baestaens