Parcoursverkenning EK veldrijden met Richard Groenendaal: “Snel en vloeiend parcours”

De Europese veldrit-top reist dit weekend af naar Rosmalen, waar op het Autotron-terrein het EK Veldrijden op het programma staat. Zonder blikvangers Van der Poel en Van Aert, zonder toeschouwers, maar wel met een razendsnel rondje waar als het goed is de sterkste renners komen bovendrijven. In aanloop naar de Europese kampioenschappen reden we met parcoursbouwer Richard Groenendaal over het parcours van de Europese titelstrijd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het EK Veldrijden Rosmalen aandoet. In 2018 kleurde het kampioenschap oranje met nationale titels van Mathieu van der Poel en Annemarie Worst. Het parcours lijkt erg op dat van toen, maar kent ook op enkele punten verschillen. Zo ligt de finish iets anders en zijn er hier en daar lussen weggehaald of bijgekomen. Het 2,9 kilometer lange rondje heeft nog steeds alles wat je in een crossparcours zoekt.

“Dit is een rondje dat je krijgt als je als kind begint te veldrijden”, vertelt Groenendaal. Daarmee bedoelt de ex-wereldkampioen zeker niet dat het te makkelijk is, maar dat wel alles erin zit. “Het is in principe een relatief makkelijk basis-rondje, maar de snelheid maakt het moeilijk.” Groenendaal vergelijkt het met een circuit. “Een Formule 1-circuit is best makkelijk, maar rijd er maar eens met 300 overheen. Dan wordt het opeens moeilijk.”

Het parcours kent ten opzichte van de laatste editie enkele aanpassingen. “We rijden nu ook over het, soort van, schiereiland. Daardoor zijn er iets meer langere stukken in het parcours.” Ook is het zandstuk aangepakt. “Het is zwaarder geworden. Een paar jaar geleden was het iets te kinderachtig. Bijna kampioenschaps-onwaardig.” Om dat voor elkaar te krijgen was er 150 kubieke meter zand nodig. “Oftewel zeven grote vrachtwagens”, vertelt Groenendaal.

Hij is van mening dat het rondje dit jaar nog net iets sneller is dan voorheen. “Ik denk dat het een vloeiend parcours is geworden, misschien wel iets sneller daardoor.” Het veelzijdige rondje beschikt over balken, bruggetjes, trappen, twee zandstroken, een technisch stuk door het bos en een aantal steile heuveltjes, die elkaar in een hoog tempo opvolgen. Al met al een parcours met voor ieder wat wils. Een omloop die er vooral voor zorgt dat er weinig tijd is om op adem te komen of in je ritme te komen. Er zijn geen lange klimmen waarop je in een soort klimritme komt. En op de rechte, vlakke stukken ben je geneigd om hard door te fietsen richting de volgende hindernis.

Het enige stukje waar het minder om de snelheid gaat, is de passage door het bos. Maar laat die nou net weer technisch zijn. Dan is het natuurlijk de vraag voor wie dit parcours perfect is. ”Iemand die topfit is, die er heel veel zin in heeft en vooral heel diep kan gaan,” denkt Groenendaal.

Geen publiek

Dat diep gaan, doen de renners in een behoorlijk stilte. Het verhaal is bekend, ook bij dit sportevenement zijn er geen toeschouwers. “Als ik zie hoe het er bij ligt, dan denk ik dat het heel jammer is dat er geen publiek is”, vertelt Groenendaal terwijl hij over het parcours op het uitgestrekte Autotron-terrein fietst. “Je kan je heel makkelijk verplaatsen en op die manier alles goed zien. Zelfs in een corona-samenleving zou dit kunnen. Het is nergens echt smal, dus je kan voldoende afstand bewaren,” stelt hij vast.

Dat er geen publiek bij mag zijn, is anno 2020 meer dan logisch. Voor iedereen die wel aanwezig is, gelden strenge maatregelen. Zo moeten de aanwezigen een negatieve corona-test kunnen overleggen. Ook de verschillende nationale selecties houden er rekening mee. “Gerben de Knegt en Sven Vanthourenhout, de bondscoaches van Nederland en België, hebben hun renners opgedragen om pas op de wedstrijddag naar Rosmalen te komen en in hun eigen bubbel te blijven”, weet Groenendaal.

Het is in deze tijd een forse uitdaging om iets te organiseren. Voor de organisatie is het vooral mooi dat het na een tijd van onzekerheid alsnog door kan gaan. “Ik heb tot dinsdag gedacht dat het niet door zou gaan. Maar ik ben uiteraard blij dat het alsnog het geval is.”

Het EK kent dit jaar een afgeslankte editie. Zo rijden de junioren dit jaar geen kampioenschap. “Voor de rest is iedereen er wel. Alles wat top tien kan rijden is er. Op de Belgische beloften na, die zijn er niet. Een paar weken geleden zag ik het nog zwaar in. Je kan wel alles organiseren, maar als er geen renners komen, dan heb je ook geen cross.”

En of we in de nabije toekomst, in betere tijden weer een EK gaan zien? “Het is niet aan mij, maar als je in deze tijden iets neer kan zetten, dan mag je als organisatie trots zijn.”

De CruX

We hadden tijdens de verkenning de beschikking over twee fietsen van Specialized, het merk waar Groenendaal ambassadeur van is. Zelf reden we op een CruX Comp (afgemonteerd met SRAM Force onderdelen) en Groenendaal reed op een S-Works Crux. “Dat is wel wat anders dan de fietsen waarmee ik wereldkampioen ben geworden”, vertelt Groenendaal over zijn exemplaar met Shimano Dura Ace. “Toen reed ik op een aluminium fiets met cantilever remmetjes, die eigenlijk niet remden,” blikt hij terug.

Al snel komen we tot de conclusie dat vooral die schijfremmen de grootste verandering in het veldrijden zijn geweest. “Ik heb het al vaker gezegd, maar schijfremmen hebben ervoor gezorgd dat het veldrijden een andere sport is geworden”, stelt Groenendaal.

De Specialized CruX is in een aantal unieke kleuren te verkrijgen. Tijdens de verkenning reden we op een Comp in de kleuren Blush/Cast Blue Metallic. Zeg maar gerust roze. Een gewaagde kleur die er verrassend goed uit komt. Wij vonden het wel tof, maar eerlijk gezegd moet je er wel van houden.

Groenendaal reed op een S-Works in de kleur Snake Eye Black. Dat frame is los verkrijgbaar voor 2.699 euro, terwijl de CruX Comp met SRAM Force 4.799 euro kost.

Specialized CruX Comp

Frame: Specialized CruX Comp – FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™

Voorvork: FACT 11r carbon

Remmen: SRAM Force hydraulic disc

Shifters: SRAM Force 1

Derailleur: SRAM Force

Ketting: SRAM PC1130

Crank: Praxis Zayante Carbon M30

Kettingblad: Praxis Wave Tech, 40T

Cassette: SRAM PG-1130, 11-36t

Stuur: Specialized Shallow Drop

Stuurpen: Specialized Pro SL

Stuurlint: Specialized CX Pro

Zadel: Power Sport

Wielen: DT Swiss R470

Banden: Specialized Trace Pro

Verantwoording:

Dit artikel is in samenwerking met Specialized tot stand gekomen en geschreven door een redacteur van WielerFlits. Er is geen bedrag betaald voor plaatsing van dit artikel