Alvarado Europese kampioene na Nederlands onderonsje

Ceylin del Carmen Alvarado heeft zich in Rosmalen tot Europese kampioene gekroond na een spannende driestrijd. Annemarie Worst kwam in de sprint slechts een fietslengte te kort, en ook Lucinda Brand was niet veraf.

Nog meer dan bij de beloften, beloofde het ook in deze vrouwen-elitecross een Nederlands onderonsje te worden. Lucinda Brand, Annemarie Worst, Ceylin Alvarado, Denise Betsema en titelverdedigster Yara Kastelijn waren de oranjehemden die na een rondje cross in Rosmalen nog vooraan te vinden waren, Sanne Cant en Alicia Franck hielden de Belgische eer toen nog hoog.

Na een kwartier cross werden de verschillen voor het eerst wat groter. Dankzij wat geharrewar achter hen, leverde de passage door de zandbak Worst en Alvarado een mooie kloof op. De twee leken vertrokken voor een mooie tweestrijd. Worst maakte af en toe wel een foutje, maar kwam telkens snel terug.

Maar dat was buiten ‘jojo’ Brand gerekend. Voor de kopvrouw van Telenet-Baloise Lions was het een constant komen en gaan aan de kop van de koers. Zo kwam ze aan het einde van ronde twee al een keer voorin postvatten, om na een foutje even snel weer weg te vallen. Maar hardrijdster Brand gaf niet op en bleef druk zetten, wat haar bij het ingaan van de slotronde plots weer een plekje in de kopgroep opleverde.

Spannende slotronde

Met haar hoge tempo maakte ze haar landgenotes Worst en Alvarado even nerveus. Brand probeerde de twee te verrassen met een versnelling in de eerste zandstrook, maar dat lukte niet. Toen ze zich een strook later vastreed in het zand, kreeg Alvarado plots een kloofje cadeau.

Brand was uitgeteld, dus moest het weerwerk van Worst komen. De kopvrouw van 777 knokte zich nog tot op het achterwiel van een ontketende Alvarado, maar kon de wereldkampioene niet meer overvleugelen in het veld. Op de korte asfaltstrook richting finish trok de vinnige Alvarado de sprint vroeg op gang. Daarop had Worst geen antwoord, waardoor de Nederlandse met Dominicaanse roots de nieuwe Europese kampioene is.

Europees kampioenschap veldrijden 2020

Uitslag dames elite

1. Ceylin Alvarado

2. Annemarie Worst

3. Lucinda Brand

4. Denise Betsema

5. Perrine Clauzel

6. Eva Lechner

7. Sanne Cant

8. Yara Kastelijn

9. Alicia Franck

10. Ellen van Loy