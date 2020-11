Europees goud bij belofte-vrouwen voor Puck Pieterse

Puck Pieterse heeft de gouden EK-medaille gegrepen bij de belofte-dames. De 17-jarige Nederlandse bleef de Hongaarse Blanka Vas voor op het Europees kampioenschap in Rosmalen.

Mede door het afhaken van de Belgische selectie, was het Europees kampioenschap voor belofte-vrouwen bijzonder matig bezet. Amper 22 dames, met 7 nationaliteiten, tekenden present voor de Europese titelstrijd. Daarbij was Nederland, in eigen land, het best vertegenwoordigd met zeven pionnen.

Shirin van Anrooij, het 17-jarige talent van Telenet-Baloise, vertrok verschroeiend. De Nederlandse had de afgelopen weken last van enkele fysieke ongemakken, maar daar was in de beginfase weinig van te merken. Na een rondje cross kwam ze voor met een voorsprong van zes seconden op een drietal landgenotes: Manon Bakker, Aniek van Alphen en Puck Pieterse.

Van Anrooij stort in

Van Anrooij hield haar inspanning een goede twee rondes vol, maar stortte dan lichtjes in. Op die manier kreeg ze het gezelschap van de achtervolgende groep, waarin inmiddels ook de Italiaanse Sara Casasola en de Hongaarse Blanka Vas waren komen postvatten. Met die zes gingen we de tweede koershelft in.

Puck Pieterse was met twee rondjes te gaan de volgende die het probeerde. In geen tijd had ze een kloofje van een tien- à vijftien seconden te pakken, de bonus waarmee ze ook de slotronde inging. Op een bepaald moment kwam een ontketende Blanka Vas alsnog terug tot op vijf tellen, maar het was wel Pieterse die zich in eigen land tot Europese kampioene mocht kronen. Vorig jaar nog bij de juniore-dames, nu dus bij de U23.

Europees kampioenschap veldrijden 2020

Uitslag dames beloften

1. Puck Pieterse

2. Blanka Vas

3. Manon Bakker

4. Aniek van Alphen

5. Shirin van Anrooij

6. Fem van Empel

7. Francesca Baroni

8. Sara Casasola

9. Anna Kay

10. Gaia Realini