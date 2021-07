Egan Bernal op startlijst Vuelta a Burgos

Egan Bernal staat begin augustus aan de start van de Vuelta a Burgos. De organisatie van de Spaanse rittenkoers heeft met trots de winnaar van de meest recente Giro d’Italia aangekondigd voor de editie van 3-7 augustus.

De Vuelta a Burgos (2.Pro) wordt voor Bernal de laatste voorbereidingskoers op de Vuelta a España, die een week later op 14 augustus begint, uitgerekend in Burgos. De kopman van INEOS Grenadiers krijgt Iván Sosa, Eddie Dunbar, Jhonatan Narvaez, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov en Carlos Rodriguez met zich mee. Sosa wist in 2018 en 2019 zelf de Ronde van Burgos te winnen.

Vuelta a España

Na zijn overwinning in de Giro vertelde de Colombiaan dat de Vuelta a España een groot doel voor hem is. “Ik won intussen een Tour en een Giro, dus nu wil ik vooral focussen op het winnen van de Vuelta”, aldus Bernal.

Sinds de Ronde van Italië heeft Bernal niet meer gekoerst. Vlak voordat hij terug wilde vliegen naar Colombia bleek dat hij besmet was met het coronavirus, waardoor hij een periode in quarantaine moest. Vorige maand was de klimmer, die ontbreekt op de Olympische Spelen, nog op audiëntie bij de paus.