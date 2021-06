Giro-winnaar Egan Bernal op audiëntie bij paus Franciscus

Egan Bernal heeft in Vaticaanstad een ontmoeting gehad met paus Franciscus. Het bezoek was geïnitieerd door de Colombiaanse ambassade ter viering van de recente Giro-overwinning van de kopman van INEOS Grenadiers.

“Het betekent heel veel voor me om paus Franciscus persoonlijk te ontmoeten, want ik groeide op in een katholiek gezin. Voor mij is hij de hoogste autoriteit in de religie en om zijn zegen te krijgen is heel waardevol”, liet Bernal via zijn ploeg weten, nadat hij het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk gisterochtend had bezocht.

“Ik hoop dat zijn zegen niet alleen mij raakt, maar iedereen die het nodig heeft. Zoals gebruikelijk geeft iedereen die de paus ontmoet hem een cadeau. Mijn gebaar aan hem zijn een roze trui en een fiets van Pinarello, die voor de gelegenheid door Fausto Pinarello is beschilderd. Het is een symbolische geste van wat wij doen als wielrenners en als ploeg”, aldus de Colombiaan.

Het Vaticaan krijgt wel vaker wielrenners op visite. Zo bezocht ook Peter Sagan in 2018 al eens de pauselijke staat. Ook hij schonk de paus een fiets, een wit-geel gekleurde Specialized.

Today at the Vatican @Eganbernal met with Pope Francis – gifting him a Maglia Rosa and a custom painted @Pinarello_com (📸 Vatican Media)https://t.co/kOeWpD0FEC pic.twitter.com/KWpU6OQ2H6 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 16, 2021