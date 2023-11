donderdag 9 november 2023 om 13:14

Dit is de selectie van Soudal Quick-Step in 2024: Wat gebeurt er met de laatste twee plekjes?

Met de komst van Gianni Moscon heeft Patrick Lefevere zijn huiswerk rond voor volgend seizoen. Althans, dat meldde Lefevere gisteren zelf bij Sporza. Met het Italiaanse ‘enfant terrible’ zou de ploegbaas zijn 27e renner voor volgend jaar hebben gecontracteerd, maar vooralsnog is er slechts weet van een officiële overeenkomst met 25 coureurs.

Onder die 25 renners vinden we alvast negen nieuwe namen terug. Een belangrijke prioriteit voor Lefevere was het versterken van de klimploeg rondom kopman Remco Evenepoel. In dat opzicht is Mikel Landa, de nummer vijf van de Vuelta die overkomt van Bahrain Victorious, een prima aanwinst. Ook Vredeskoers-winnaar Antoine Huby (Vendée U) zou op dat terrein van pas kunnen komen, net als opleidingsproducten William Junior Lecerf en Gil Gelders.

De ploeg hevelde overigens nog twee andere talenten over vanuit de opleidingsploeg, maar dan met het oog op de klassieke kern rond Yves Lampaert, Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen: de 22-jarige Warre Vangheluwe, die dit jaar al Gullegem Koerse bij de profs won, en de meer ervaren Jordi Warlop. Ayco Bastiaens komt over van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck en lijkt de man die Tim Declercq moet vervangen met lange beurten aan de kop van het peloton. Luke Lamperti (Trinity) heeft dan weer snelle benen in huis.

Magnier en Knox?

Dan rest de vraag: welke renners mogen de overige plekjes claimen? Eén plaats lijkt voorbestemd voor het Franse talent Paul Magnier. Officieel werd die komst nog niet bevestigd, maar L’Equipe lijkt vrij zeker van haar stuk. Anderzijds heeft James Knox nog geen officiële overeenkomst voor 2024 beet. Heeft de Britse klimmer, die met Evenepoel de Vuelta afwerkte, zijn contract met Lefevere verlengd, of tovert die laatste nog een konijn uit zijn hoge hoed?

Renners