zaterdag 21 oktober 2023 om 16:15

‘Frans talent Paul Magnier (19) wordt in 2024 prof bij Soudal Quick-Step’

Het Franse talent Paul Magnier zal in 2024 voor de hoofdmacht van Soudal Quick-Step uitkomen. Dat meldt L’Équipe. Volgens de Franse sportkrant was het aanvankelijk de bedoeling de 19-jarige renner zich aan zou sluiten bij de opleidingsploeg, maar is besloten dat hij direct de stap naar de WorldTour maakt.

Magnier is niet alleen actief op de weg, maar ook op de mountainbike. Hij kwam in 2023 uit voor Trinity Racing. Voor dat Britse Continental-team werd hij in augustus tweede in de slotrit van de Tour du Limousin. In de sprint van een (sterk) uitgedund peloton eindigde hij achter Hugo Page, maar vóór Luca Mozzato en Benoît Cosnefroy. Later pakte hij ook nog brons in de wegwedstrijd voor beloften op het EK in Drenthe.

In 2022, als tweedejaarsjunior, liet Magnier zich ook veelvuldig zien. Zo won hij een etappe in de Tour du Pays de Vaud (2.Ncup), een rit in de Ain Bugey Valromey Tour (2.1) en zelfs twee etappes in de Giro della Lunigiana (2.1). Ook eindigde hij dat jaar als vierde op het WK in Australië.