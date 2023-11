donderdag 9 november 2023 om 08:15

Soudal Quick-Step versterkt zich op de valreep met Gianni Moscon

Patrick Lefevere liet woensdag weten dat Soudal Quick-Step nog een 27ste en laatste renner heeft aangetrokken voor komend seizoen, maar de teammanager wilde de identiteit van zijn laatste aanwinst nog niet prijsgeven. Een dag later is dat wel het geval: de ploeg haalt Gianni Moscon aan boord.

De Belgische formatie had tot voor kort nog maar 26 renners onder contract staan voor 2024, terwijl de selectie van een WorldTeam moet bestaan uit minimaal 27 coureurs. “Ik werd de voorbije weken dan ook gebombardeerd met aanvragen”, vertelde Lefevere gisteren nog aan Sporza. “Het 27e plekje is sinds dit weekend ingevuld.”

“Ik ga de naam van die renner nog even voor mezelf houden, want ik weet niet of die jongen het zelf al gecommuniceerd heeft aan zijn ploeg van dit jaar. Hij was in elk geval einde contract bij dat team.” Soudal Quick-Step heeft donderdag echter laten weten dat het gaat om Gianni Moscon, de 29-jarige Italiaanse allrounder en klassiekerspecialist. Moscon tekent voor één seizoen bij de ploeg-Lefevere.

Moscon kwam de voorbije twee seizoenen uit voor Astana Qazaqstan, maar door gezondheidsproblemen en fysieke malheur haalde hij nooit zijn gewenste niveau. In de eerste jaren van zijn profcarrière liet Moscon wel zeer mooie dingen zien, en dat op verschillende terreinen. Op zijn palmares prijken elf profoverwinningen, maar hij werd ook al derde in de Ronde van Lombardije en vierde in Parijs-Roubaix. Ook was hij als multi-inzetbare renner zeer belangrijk in de grote rondes.

“Ik ben erg blij om bij de ploeg te komen”, is de eerste reactie van Moscon. “Soudal Quick-Step is een van de grootste ploegen ter wereld. Dat heb ik, in al die jaren dat ik tegen deze ploeg reed in de klassiekers, kunnen zien. Het was altijd dé ploeg om naar te kijken. Als jonge wielrenner was het altijd een van mijn doelen om ooit voor Soudal Quick-Step te koersen en ik ben blij dat dit volgend seizoen gaat gebeuren. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen.”

Ook Lefevere is zeer tevreden na het afronden van de deal. “We kennen Gianni al van bij de amateurs. Hij is een zeer getalenteerde renner, die al sinds zijn tijd bij de beloften de aandacht trok met sterke resultaten. Ook bij de profs heeft hij laten zien waartoe hij in staat is. Hij zal een belangrijke toevoeging zijn aan onze ploeg voor volgend seizoen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij bij ons mooie dingen kan laten zien in 2024.”

Negende aanwinst

Moscon is de negende nieuwkomer bij Soudal Quick-Step voor 2024. De Belgische formatie presenteerde eerder al acht nieuwe gezichten voor het komende wielerseizoen. Het gaat om Mikel Landa, Antoine Huby, Luke Lamperti, Ayco Bastiaens, William Junior Lecerf, Warre Vangheluwe, Gil Gelders en Jordi Warlop. De laatste vier renners komen over van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step.