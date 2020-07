Dit gebeurde er in de wielerwereld op 8 juli woensdag 8 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 8 juli?

1982: Jan Raas wint stoffige kasseienrit richting Lille

Jan Raas won in zijn carrière niet minder dan tien etappes in de Tour de France. Zijn voorlaatste ritzege boekte hij in 1982. Het was een fraaie, aangezien Raas het deed op de stoffige kasseistroken rondom Lille. Een mini-Parijs-Roubaix. Raas maakte onderdeel uit van een kopgroep met ook Adri van Houwelingen die gezamenlijk aan de laatste ronde begon. De druk vanuit het peloton was hoog, maar die in de kopgroep was door de vele demarrages hoger. Raas profiteerde op anderhalf kilometer van de meet – toen het even stilviel – listig van de eerdere aanvallen en de Nederlander wist direct een beslissend gat te slaan. De achtervolgers kwamen niet meer in de buurt, waarna Raas zijn zege mocht vieren.

Uitslag etappe 6 Tour de France 1982

Samenvatting etappe 6 Tour de France 1982 (NOS)

1995: Johan Bruyneel blijft Indurain voor in Luik

De Tour de France maakte in 1995 een uitstapje naar België. Zo stonden er aan het einde van de eerste week etappes naar Charleroi, Luik en Seraing op de planning. Een mooie kans voor de startende Belgische wielrenners om het thuisland in vervoering te brengen. Johan Bruyneel greep die kans exact vijftien jaar geleden met beide handen aan door de zevende etappe naar Luik te winnen. De Vlaming was op een van de beklimmingen onderweg naar Luik de enige die in staat was om een pijlsnelle demarrage van Miguel Indurain te volgen, waarna hij in een sprint-a-deux de Spanjaard voorbleef.

Uitslag zevende etappe Tour de France 1995

Beelden zevende etappe Tour de France 1995

1996: Dubbelslag Bjarne Riis in Sestriere

Drie coureurs wisten tussen het tijdperk-Indurain en het tijdperk-Armstrong de Tour de France te winnen. Jan Ullrich (1997) en Marco Pantani (1998) zijn er twee, de andere is Bjarne Riis, die het in 1996 deed voor Jan Ullrich en Richard Virenque. In de tweede bergrit, een ultrakorte etappe naar Sestriere, wist de Deen een dubbelslag te slaan. Op de flanken van de slotklim kraakte Riis alle favorieten, waaronder uittredend kampioen Miguel Indurain en geletruidrager Evgeni Berzin. Met meer dan twintig seconden voorsprong op Luc Leblanc en Richard Virenque kwam Riis over de finish in Sestriere.

Uitslag negende etappe Tour de France 1996

Beelden negende etappe Tour de France 1996

2000: Erik Dekker wint in Villeneuve sur Lot eerste van drie ritten

Erik Dekker won in de Tour de France van 2000 niet minder dan drie etappes. De eerste zege boekte Dekker na acht etappes, in Villeneuve sur Lot. De Nederlander had twee dagen daarvoor al bij ploegmaat Leon van Bon gezien dat de aanvaller wordt beloond en dus schoof Dekker mee in de vroege vlucht. De vroege vlucht mocht het uitvechten voor de etappezege en Dekker plaatste zijn beslissende aanval op dertig kilometer van de meet. De achtervolgers wisten in het restant van de wedstrijd niet meer terug te komen bij de Nederlander. Sterker nog, Dekker liep zelfs uit. Met een minuut voorsprong op de achtervolgers kon de Rabobank-renner zijn overwinning vieren. Als kers op de taart kreeg Dekker ook nog eens de bolletjestrui om de schouders gehangen.

Uitslag achtste etappe Tour de France 2000

2019: Alaphilippe pakt geel in Épernay

Julian Alaphilippe was al de man van het voorjaar toen hij aan de start stond van de Tour de France. Met zeges in Milaan-San Remo en Strade Bianche op zak waren de verwachtingen rondom de Fransman hooggespannen. Al in de derde etappe wist Alaphilippe het waar te maken. Onderweg naar Epernay plaatste de coureur van Deceuninck-Quick-Step zijn aanval op de Côte de Mutigny. Er was niemand die kon volgen en niemand die in de resterende kilometers dichter bij de Fransman kon komen, waarna Alaphilippe een dubbelslag kon slaan. Mike Teunissen was hem na twee droomdagen definitief kwijt.

Verslag WielerFlits

Uitslag derde etappe Tour de France 2019

Beelden derde etappe Tour de France 2019

En verder:

1977: Fiat wint korte ploegentijdrit in Angers

1978: Spanjaard Lasa houdt Raas van zege in Biarritz

1979: Hinault wint in Brussel

1980: Zoetemelk wint in Laplume

1981: Daniel Willems wint in Roubaix

1983: Riccarco Magrini sterkste sprinter in Île d’Oléron

1984: Vanderaerden zegeviert in Pau

1985: Pedersen wint in Pontarlier

1986: Dubbelslag Johan van der Velde in Villers-sur-Mer

1987: Van Poppel sterkste sprinter in Épinay-sous-Sénart

1988: Sean Yates de sterkste in Wasquehal

1989: De Wilde wint in Bordeaux

1990: Ludwig houdt Museeuw van de zege in Besançon

1991: Etienne De Wilde zegeviert in Dijon

1992: Panasonic wint ploegentijdrit in Libourne

1993: Skibby bezorgt TVM de zege in Evreux

1994: Bortolami wint in Rennes

1997: Zabel blijft Vandenbroucke en Riis voor in Plumelec

1999: Cipollini klopt Steels in Amiens

2001: Zabel is de sterkste sprinter in Boulogne-sur-Mer

2002: Freire wint in Saarbrücken

2003: Petacchi sterkste sprinter in Saint-Dizier

2004: O’Grady wint in Chartres

2005: McEwen wint in Karlsruhe

2006: Gonchar snelste tijdrijder in Rennes

2007: Sprintzege McEwen in Canterbury

2008: Stefan Schumacher wint in Cholet

2009: Voeckler wint in Perpignan

2010: Sprintzege Cavendish in Montargis

2011: Cavendish klopt Petacchi en Greipel in Châteauroux

2012: Pinot laat Fransen juichen in rit naar Porrentruy

2014: Kittel klopt Kristoff in Lille

2015: Greipel wint in Amiens

2016: Cummings zegeviert in rit naar Lac de Payolle

2017: Calmejane wint rit naar Station des Rousses

2018: Sagan de sterkste in La Roche-sur-Yon