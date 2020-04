Dit gebeurde er in de wielerwereld op 8 april woensdag 8 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 8 april?

1990: Planckaert klopt Bauer in millimeterspurt

De 31-jarige Eddy Planckaert had in Parijs-Roubaix al de nodige ereplaatsen behaald toen hij in 1990 aan de start stond. Maar winnen op de wielerbaan in Roubaix? Dat was aan de Vlaming van Panasonic-Sportlife nog niet besteed. Tot deze bewuste datum dertig jaar geleden. Planckaert kende een uitzonderlijk goede dag. De Belg toonde in het Bos van Wallers, op meer dan honderd kilometer van de aankomst, zijn goede benen door ten aanval te trekken. Planckaert kreeg vervolgens Martial Gayant en Kurt Van Keirsbulck met zich mee, maar een hergroepering met onder meer Steve Bauer volgde niet veel later. Uiteindelijk reden Planckaert, Bauer en Edwig Van Hooydonck definitief weg. Zij werden op de wielerbaan nog vergezeld door Jean-Marie Wampers en Gayant, maar het waren Planckaert en Bauer die op het laatste rechte stuk voor de overwinning konden sprinten. Planckaert had het sterkste eindschot en bleef de Canadees met een twee millimeter voor, nog altijd het kleinste verschil ooit tussen winst en verlies in de Helleklassieker.

Samenvatting Parijs-Roubaix 1990

Uitslag Parijs-Roubaix 1990

2001: Bortolami houdt Dekker van zege in Ronde van Vlaanderen

Gianluca Bortolami was al eens vijfde geëindigd in de Ronde van Vlaanderen, maar de topfavoriet was de Italiaan absoluut niet in 2001. Toch ging Bortolami er met de zege vandoor. De 32-jarige coureur verwees in Meerbeke Erik Dekker en Denis Zanette in een sprint met acht naar de overige podiumplaatsen. Twee centimeter scheelde het met Dekker, die te laat aan ging. Bortolami was na 269 kilometer overgebleven met acht andere coureurs, nadat het onder meer Zanette en Chris Peers niet was gelukt om weg te rijden op de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Bortolami hield zich al deze tijd in de luwte: daar profiteerde hij uiteindelijk optimaal van.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 2001

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2001

2007: Ballan verwijst Hoste naar nieuwe tweede plaats in Vlaanderens Mooiste

Fabian Cancellara en Tom Boonen waren in 2007 de absolute topfavorieten om de Ronde van Vlaanderen te winnen, maar zij zouden uiteindelijk niet in de buurt van de overwinning komen. Boonen eindigde op plek twaalf, Cancellara zelfs op plek 53. De strijd om de overwinning ging om Leif Hoste en Alessandro Ballan. Op de Muur van Geraardsbergen was Ballan weggereden, waarna Hoste snel kon aansluiten. In Meerbeke zou er uiteindelijk om de overwinning worden gespurt. Lange tijd leek Hoste naar de overwinning te sprinten, maar Ballan kwam er in extremis nog overheen. De Belg bleef vervolgens in tranen achter. Voor de derde keer in zijn carrière besloot hij Vlaanderens Mooiste als tweede.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 2007

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2007

2012: Tom Boonen wint Parijs-Roubaix voor de laatste keer

Er was in 2012 niks te doen aan Tom Boonen. De kopman van Omega Pharma-Quick Step won dat jaar niet alleen de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, maar ook Parijs-Roubaix. Boonen liet op 54 kilometer van de meet ploeggenoot Niki Terpstra achter, met wie hij was weggereden uit een groepje met ook Alessandro Ballan en Filippo Pozzato. Daarna begon Tornado Tom aan een ongekende solo. Met meer dan anderhalve minuut voorsprong op Sebastién Turgot en Ballan mocht Boonen voor de vierde en laatste keer het zegegebaar maken in Roubaix.

Wedstrijdverslag Parijs-Roubaix 2012

Samenvatting Parijs-Roubaix 2012

Uitslag Parijs-Roubaix 2012

2018: Wereldkampioen Sagan oppermachtig in zwarte Parijs-Roubaix

Peter Sagan won in 2018 Parijs-Roubaix, nadat hij in 2016 ook al de Ronde van Vlaanderen op zijn naam had geschreven. Net als Boonen in 2012 demarreerde Sagan op 54 kilometer van de meet. In het peloton werd er niet gereageerd op de wereldkampioen, waarna Sagan een handvol seconden cadeau kreeg. Jasper Stuyven en Wout van Aert gingen in de tegenaanval, kwamen dichterbij, maar moesten uiteindelijk capituleren. Sagan was deze zondag te sterk, al moest hij op de wielerbaan van Roubaix nog wel de Zwitser Silvan Dillier naast zich dulden. Hij was overgebleven vanuit de vroege vlucht. Op het Vélodrome André Pétrieux greep Sagan vervolgens de overwinning. De editie van 2018 zal echter met name herinnerd worden vanwege het noodlottige overlijden van Michael Goolaerts. De nog maar 23-jarige renner van Vérandas Willems-Crelan zakte op een van de kasseistroken in elkaar en bezweek aan hartfalen.

Wedstrijdverslag Parijs-Roubaix 2018

Samenvatting Parijs-Roubaix 2018

Uitslag Parijs-Roubaix 2018

